Estados Unidos.- El Ibex 35 sube un 0,17% al cierre y se coloca en los 8.150 puntos

11/09/2020 Vista de la Bolsa de Madrid (España), a 11 de septiembre de 2020. El Ibex 35 descendía un 0,95% en la media sesión de este viernes, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 6.932,7 enteros a las 12.05 horas, un día después de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que ha mejorado sus pronósticos de caída del PIB de la eurozona hasta el 8%, frente a la caída del 8,7% que había anticipado anteriormente. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un alza del 0,17%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.153,4 enteros, después de que la Fed decidiese ayer mantener sin cambios los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, su nivel más bajo posible, ya que el banco central estadounidense no contempla tipos de interés negativos.



La Fed ha indicado que, dado que durante mucho tiempo la inflación ha estado por debajo del objetivo del 2%, su meta es que el incremento de los precios se sitúe "moderadamente" por encima de ese nivel durante "cierto tiempo" para que la inflación registre una media del 2%.



Para lograr este objetivo, la Fed se ha comprometido a no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles "consistentes" con lo que la Fed considera "pleno empleo" y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté "en camino" de superar esa cifra "moderadamente" durante cierto tiempo.



También se ha conocido hoy que los países de la Unión Europea empezarán sus campañas de vacunación contra el coronavirus entre el 27 y el 29 de diciembre, siempre que la Agencia Europea del Medicamento dé su visto bueno a la candidata de Pfizer y BioNTech el próximo lunes y la Comisión Europea confirme la autorización para su comercialización en los días siguientes.



Además del inicio inmediato de la vacunación del Covid-19 en Europa a las puertas de la Navidad, los inversores están pendientes de las negociaciones sobre el Brexit.



Asimismo, han estado atentos al Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, que ha decidido por unanimidad mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el mínimo histórico del 0,1%. Igualmente, ha mantenido sin cambios la cuantía de su programa de compra de activos en 895.000 millones de libras (993.300 millones de euros), la misma cuantía que fijó en noviembre.



En este escenario, las mayores subidas del Ibex 35 las han presentado Indra (+4,19%), Viscofán (+3,53%), Mapfre (+2,87%), CIE Automotive (+2,39%), Amadeus (+2,17%), Bankinter (+2,03%) y ArcelorMittal (+1,97%).



En la parte baja de la tabla se han situado Repsol (-4,93%), Enagás (-3,08%), Banco Sabadell (-2,46%), Telefónica (-1,98%), CaixaBank (-1,23%), Cellnex (-1,05%), ACS (-0,89%) y Siemens Gamesa (-0,84%).



El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 48,2 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 51,37 dólares.



El resto de bolsas europeas ha concluido con ascensos, a excepción de Londres, que ha caído un 0,3%. Así, París ha subido un 0,03%, Fráncfort un 0,75% y Milán un 0,12%.



Por su parte, la prima de riesgo española ganaba posiciones hasta 58 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,027%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2254 'billetes verdes'.