Estados Unidos.- El Ibex 35 amanece con un alza del 0,5% e intenta de nuevo buscar los 8.200 enteros

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,5%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.176 enteros a las 9.01 horas, tras la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y a la espera del inicio inmediato de la vacunación del Covid-19 en Europa a las puertas de la Navidad.



En concreto, la Fed decidió ayer mantener sin cambios los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, su nivel más bajo posible, ya que el banco central estadounidense no contempla tipos de interés negativos.



La Fed ha indicado que, dado que durante mucho tiempo la inflación ha estado por debajo del objetivo del 2%, su meta es que el incremento de los precios se sitúe "moderadamente" por encima de ese nivel durante "cierto tiempo" para que la inflación registre una media del 2%.



Para lograr este objetivo, la Fed se ha comprometido a no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles "consistentes" con lo que la Fed considera "pleno empleo" y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté "en camino" de superar esa cifra "moderadamente" durante cierto tiempo.



De esta forma, el selectivo madrileño amanecía con la mirada puesta de nuevo en la cota psicológica de los 8.200 puntos, con la mayor parte de los valores en verde, en una semana marcada además por las negociaciones sobre el Brexit y a la espera de la decisión de este jueves del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés.



En los primeros compases de la sesión las mayores subidas se las anotaban ArcelorMittal (+2,57%), IAG (+1,79%), Mapfre (+1,29%), Bankinter (+1,11%), Meliá Hotels International (+1,05%), Caixabank (+0,93%) y Santander (+0,9%), mientras que en el lado contrario se situaban Repsol (-1,89%), Colonial (-0,84%) Telefónica (-0,2%) y Enagás (-0,15%).



En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 48 dólares a las 9.01 horas, tras subir un 1,3%, mientras que el crudo brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 51 dólares, con un ascenso del 1,29%.



El resto de bolsas europeas cotizaban también en verde con subidas del 0,9% para Francfort, del 0,5% para París y del 0,3% para Londres.



Por su parte, la prima de riesgo española ganaba posiciones hasta 58 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,028%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2241 'billetes verdes'.