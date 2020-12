España.- El Rey emérito no regresará a España en Navidad por la situación de la pandemia, según la Cadena COPE

08/03/2011 Imagen de archivo del Rey emérito, que podría regresar antes de lo esperado a nuestro país POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Rey emérito no regresará finalmente a España en Navidad a causa de la situación de la pandemia de coronavirus y su condición de persona de alto riesgo, según ha adelantado este jueves la Cadena COPE.



Juan Carlos I habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura, siempre según la emisora, que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra antes de que la situación sanitaria mejore.



El monarca se encuentra desde el pasado mes de agosto en Abu Dabi, a donde viajó después de hacerse pública su decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.



En aquel anuncio pesaban las noticias sobre su amiga Corinna Larsen y las investigaciones abiertas en Suiza y en la Fiscalía del Supremo sobre supuestas donaciones millonarias recibidas de Arabia Saudí que presuntamente no fueron declaradas a Hacienda.



Su posible regreso a España había sido motivo de discusión durante las últimas semanas, lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a defender que era la Casa Real y no el poder ejecutivo quien tendría que responder a la cuestión de si el Rey emérito Juan Carlos I volvería a España esta Navidad o no.