España.- Casado acusa a Sánchez de "ocultarse" contra el Covid: "Más que cabezón, es un Gobierno descabezado"

04/12/2020 El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, y el líder del PP, Pablo Casado, en una visita a la lonja de Roses (Girona) el 4 de diciembre de 2020 CATALUÑA ESPAÑA EUROPA GIRONA POLÍTICA GLORIA SANCHEZ / GLORIA SANCHEZ



Dice que el Gobierno solo está centrado "en sus líos" mientras "deja abandonados a los españoles en las preocupaciones reales"



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez de "ocultarse de nuevo" tras las comunidades autónomas ante la situación de la pandemia del coronavirus y el plan de Navidades. A su entender, el Gobierno está "descabezado".



"Más que cabezón vemos un Gobierno descabezado y, sobre todo lo que estamos viendo es que los líos internos del Gobierno hacen que el Gobierno se despreocupe de los españoles", ha afirmado, aludiendo al último episodio de tensión entre la ministra María Jesús Montero y el vicepresidente Pablo Iglesias, que captaron los medios gráficos en los pasillos del Congreso y en el que le pedía al secretario general de Podemos que no fuera "cabezón".



En declaraciones a los medios en Pontons (Barcelona), después de visitar una bodega de cava junto al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, Casado ha insistido en que el Gobierno solo está centrado "en sus líos" mientras "deja abandonados a los españoles en las preocupaciones reales, que son el empleo, la educación y la salud".



En este punto, y un día después de que se vaya a permitir a las CCAA endurecer las restricciones en sus territorios en función de la situación epidemiológica, Casado ha afirmado que en estas fechas navideñas "otra vez más Pedro Sánchez se oculta detrás de las comunidades autónomas y no asume su responsabilidad" que es, según ha dicho, lo que solicita el Partido Popular.



LE EMPLAZA A MARCAR UN "CRITERIO COMÚN"



Al ser preguntado si son suficientes las medidas que están tomando comunidades como Cataluña cuando están subiendo los casos, Casado ha afirmado que el Gobierno "tiene la responsabilidad que le marca la ley para liderar la respuesta contra el coronavirus".



El presidente de los 'populares' ha señalado que el Gobierno no está haciendo uso de su competencia para "marcar un criterio común en todo el territorio nacional" y ha subrayado que así lo han denunciado varias autonomías.



En este punto, ha criticado que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos no diga "nada" y ha recalcado que las autonomías gobernadas por su partido están actuando siguiendo los criterios de los expertos.