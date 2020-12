Empresa Pluspetrol Norte anuncia su liquidación por controversias con Perú

Pluspetrol Norte opera desde 1996 el Lote 8 y también tuvo a su cargo el Lote 192 desde el 2000 hasta 2015, que actualmente opera la canadiense Frontera Energy mediante un contrato de servicios con el Estado, ambos ubicados en la región amazónica peruana de Loreto. EFE/Chema Moya/Archivo

Lima, 16 dic (EFE).- La empresa petrolera Pluspetrol Norte (PPN), filial de la argentina Pluspetrol, anunció su liquidación tras no haber superado sus controversias con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú, un país donde tiene unos 6.400 trabajadores.

"Pluspetrol Norte se está liquidando porque es la única opción que nos queda", declaró este miércoles el abogado de la empresa, Aurelio Loret de Mola, al Canal N de televisión.

La petrolera agregó, en un comunicado, que "esto acontece tras una lucha de más de 8 años para que se aplique a PPN lo que con claridad dice la ley ambiental peruana, además de un laudo arbitral inapelable".

Pluspetrol Norte opera desde 1996 el Lote 8 y también tuvo a su cargo el Lote 192 desde el 2000 hasta 2015, que actualmente opera la canadiense Frontera Energy mediante un contrato de servicios con el Estado, ambos ubicados en la región amazónica peruana de Loreto.

PASIVOS AMBIENTALES

La petrolera aseguró que "ha recurrido a todas las instancias legales" después de que el OEFA le impuso dos multas en junio pasado por 76 millones de dólares, por la remediación de pasivos ambientales pendientes que aseguró que corresponden a empresas que operaron en la zona antes de su llegada.

"La empresa ha recurrido a todas las instancias legales, optando finalmente por exponer el caso frente a la opinión pública, sin lograr que el OEFA ponga fin a su arbitrariedad", sostuvo.

Indicó que las multas se le impusieron a pesar de que la ley peruana establece que "el contaminador es el pagador" y también existe "un arbitraje internacional que tiene calidad de cosa juzgada".

PPN aseguró que "ante la persistencia" iniciará su proceso de liquidación, ya que en el actual entorno causado por la pandemia de la covid-19 no puede operar sus lotes desde abril pasado.

TERCER RECHAZO

Por su parte, Loret de Mola dijo que la decisión se tomó después de que el Estado peruano rechazó por tercera vez su Plan de Abandono del Lote 192 porque el OEFA insistió en que incluyan "los impactos anteriores" a su presencia en Perú.

"Entonces se acabó, ya no hay un Plan de Abandono", remarcó antes de asegurar que el organismo ambiental ha "destruido los planes de inversión de Pluspetrol Norte" en el país andino.

El abogado señaló que la empresa dejará "todos" sus activos en el país, que incluyen 51 millones de dólares y otros 15 millones de dólares "en petróleo crudo dentro de los tanques".

Aseguró que con el dinero que se obtenga de esos activos esperan que se pague a sus 6.400 trabajadores y a los liquidadores, y que también dejarán un fideicomiso para las comunidades nativas "con el objetivo de asegurar que reciban lo que nos hemos comprometido".