El uruguayo Gorriarán celebra la recuperación de su compatriota Brian Lozano

Playa del Carmen (México), 16 dic (EFE).- El centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán, del Santos Laguna del fútbol mexicano, celebró este miércoles la recuperación de su compatriota Brian Lozano, a quien consideró como el mejor jugador de su equipo.

"Cada vez está mejor. Obviamente tiene algunas molestias, normales por su lesión porque estuvo nueve meses sin jugar. Estoy muy contento por tenerlo en el día a día acá con nosotros y que haga los trabajos a la par; es nuestro mejor jugador y lo necesitamos lo antes posible", señaló.

Lozano sufrió a comienzos del año una fractura de tibia y peroné que le impidió jugar el torneo Apertura 2020, pero hace semanas regresó a los entrenamientos y, de acuerdo con el cálculo de los médicos del club, estará listo para jugar el Clausura 2021.

Gorriarán ha insistido en los últimos meses en la calidad de Lozano y en lo importante que será tenerlo de regreso en la alineación.

El Santos, que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada, fue eliminado en la liguilla del pasado Apertura y ahora se prepara en Playa del Carmen, Caribe mexicano, con el propósito de ser protagonista en el Clausura 2021.

"Venimos trabajando bien, un poco intenso. Ya conocemos la manera de trabajar del cuerpo técnico, sabíamos que iba a ser dura, pero es lo que nos va a dar la base para el próximo torneo", señaló Gorrirán.

El centrocampista, que anotó 4 goles en 16 encuentros en el Apertura, es un fijo en el cuadro titular de Almada y ahora se prepara para llegar en la mejor forma al 10 de enero, cuando su equipo recibirá al Cruz Azul en el inicio del nuevo campeonato.

Al referirse a su papel como uno de los líderes del Santos, el uruguayo dijo estar listo para ello, confiado en hacerlo bien.

"La verdad, no tengo problema. El instinto de uno es hablarle a los más jóvenes, a los que recién están haciendo sus armas en primera. Pasé por eso y los más jugadores más grandes que me tocaron a mí me hablaron mucho, algo que me ayudó, entonces ahora me toca ayudar a otros", concluyó.