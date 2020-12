El Roma regresa a los puestos de Liga de Campeones

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El Roma regresó, cuatro jornadas después, a los puestos de Liga de Campeones, tras imponerse este jueves por 3-1 al Torino en un choque en el que el joven centrocampista español Gonzalo Villar dio muestras de su exponencial crecimiento.

Una circunstancia que no ha pasado inadvertida para el técnico portugués Paulo Fonseca, que por segunda jornada consecutiva le otorgó la titularidad.

Villar, de 22 años, exjugador del Elche, firmó una sobresaliente actuación y dejó clara su capacidad como medio centro para dirigir el juego del conjunto romano.

Una labor, eso sí, que se vio facilitada por la superioridad numérica con la que contó el equipo “giallorosso” desde los quince minutos, tras la expulsión por doble cartulina amarilla del defensa marfileño Wilfried Singo.

No lo desaprovechó el Roma para dejar prácticamente sentenciada la contienda antes de llegar al descanso con los goles del armenio Henrikh Mkhitaryan, que firmó el 1-0 a los 27 minutos, y del francés Jordan Veretout, que estableció en el 43 el 2-0 desde el punto de penalti.

Un marcador que pareció relajar por completo al Roma en la segunda mitad, sobre todo tras la salida del terreno de juego del Gonzalo Villar.

Pero un chispazo de Lorenzo Pellegrini, que estableció el 3-0 a los 60 minutos, tras aprovechar una dejada en el área del delantero español Borja Mayoral, evitó pasar apuros al conjunto local.

Y eso que los de Fonseca bajaron todavía más su intensidad desde entonces hasta el final, lo que no desaprovechó el Torino para acortar distancias (3-1), como no, con un gol de Andrea Belotti.

Los visitantes siguieron acercándose con peligro al área rival, pero no pudieron evitar el triunfo de un Roma, que con los tres puntos se aupó a la cuarta plaza de la clasificación, igualado con el Juventus, tercero.