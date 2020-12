El primer ministro italiano dio negativo al coronavirus tras ver a Macron

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / Archivo

Roma, 17 dic (EFE).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, no se aislará como otros líderes europeos ya que ha dado dos veces negativo a la prueba del coronavirus después de estar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, según fuentes gubernamentales.

La presidencia del Gobierno italiano precisó que la última vez que Conte vio a Macron, que ha resultado positivo al test, fue en el último Consejo Europeo que concluyó el pasado viernes 11 de diciembre.

Y desde entonces el primer ministro italiano se ha sometido a dos pruebas del coronavirus, las dos con resultado negativo.

El positivo de Macron ha hecho que algunos de sus ministros tengan que guardar cuarentena, así como el jefe del Gobierno de Francia, Jean Castex; el de España, Pedro Sánchez; el de Portugal, Antonio Costa; y el de Bélgica, Alexander de Croo, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El presidente del Gobierno español ha dado negativo en un test realizado este jueves pero estará igualmente en cuarentena durante una semana, hasta el 24 de diciembre.

Giuseppe Conte no se aislará porque, según justificó su equipo de prensa, al contrario que otros líderes no participó el pasado lunes en las conmemoraciones del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París, por lo que mantendrá su agenda.

PEl Consejo de Ministros italiano ya ha sido convocado para mañana a las 18.00 locales (17.00 GMT) para abordar las nuevas restricciones vigentes en la Navidad para contener a un virus que hoy dejó 18.236 nuevos contagios y 683 fallecidos.