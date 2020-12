El presidente del Consejo Europeo, aislado tras su contacto con Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (d) el miércoles en París.(Francia) EFE/EPA/IAN LANGSDON

Bruselas, 17 dic (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hará una cuarentena por precaución tras haber coincidido el pasado lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha dado positivo en coronavirus, pese a que el belga no es considerado un contacto estrecho y dio negativo en su última PCR el martes.

El portavoz de Michel, Barend Leyts, señaló en Twitter que Michel viajó a París el lunes para los actos por el 60 aniversario de la OCDE y mantuvo un encuentro con el presidente francés en el Palacio del Elíseo.

"El presidente ha sido informado por las autoridades francesas de que no se le considera un contacto estrecho. El presidente se hace test regularmente y dio negativo el martes. Sin embargo, como medida de precaución, entrará en autoaislamiento", precisó su portavoz.

Macron ha dado positivo por coronavirus este jueves después de haber visto en los últimos días a varios dignatarios internacionales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya ha suspendido su agenda para los próximos días y mantendrá una cuarentena hasta el 24 de diciembre tras haber mantenido contacto con el jede de Estado francés.

Fuentes europeas señalaron que en la cumbre europea del pasado 10 y 11 de diciembre, en la que participó Macron, se cumplieron todas las medidas sanitarias y no se ha informado de ningún otro líder o funcionario que participase en el Consejo Europeo que haya dado positivo.