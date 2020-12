El PGA Tour establece "opcional" la puesta de la vacuna contra la covid-19

En la imagen, el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Orlando (Florida, EE.UU.), 17 dic (EFE).- El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, dijo este jueves que no prevé requisitos para que los jugadores, los empleados o los espectadores se vacunen contra la covid-19, ya que buscan recuperar lentamente a más aficionados a medida que los torneos continúen en el 2021.

"Creo que la vacunación es una elección, y aplicaría la misma lógica y la misma cantidad de atención a ese asunto que tenemos a cualquier otro, y eso es intentar y hacer nuestro mejor esfuerzo para educar a nuestros miembros sobre la vacunación con los pros y los contras", destacó Monahan durante una conferencia telefónica con periodistas. "Pero en última instancia, es una decisión individual", dijo.

El PGA Tour ya ha anunciado que la mayoría de sus torneos hasta febrero no tendrán espectadores, a excepción del Waste Management Phoenix Open.

Tradicionalmente, el evento más concurrido del PGA Tour, probablemente tendrá menos de 10.000 aficionados por día en el 2021.

El lanzamiento de una vacuna acaba de comenzar en los Estados Unidos, y se espera que lleguen más dosis en los meses siguientes.

Monahan, que se siente alentado por los acontecimientos recientes, señaló que no cree que fuera su derecho como comisionado ordenar que los jugadores se la pusieran.

"No lo veo de esa manera", argumentó Monahan. "Por muy emocionante que sea, creo que todavía hay mucho que debemos aprender y debemos saber. Pero diría que en este punto no vamos a estar en una posición en la que estemos exigiendo la vacunación, y esa es la forma en que lo estamos viendo en este momento".

El máximo responsable del PGA Tour reiteró que "lo más importante es comprender la cadencia y las diferentes fases que van a ocurrir y luego cómo eso se aplica a la forma en que estamos operando ahora sin estos protocolos y cómo seguimos incorporando más aficionados".

El PGA Tour perdió 13 eventos durante la primavera y el verano debido a la pandemia, y regresó en junio sin espectadores ni pro-ams.

Hasta este punto, solo el Campeonato de las Bermudas y el Abierto de Houston han tenido espectadores, y el evento de Houston permitió la asistencia de 2.000 personas por día, sin que se diese ningún tipo de problema ni contagios.

A los Pro-ams, que son una gran fuente de ingresos para las organizaciones de torneos locales, se les permitió regresar a partir del Wyndham Championship en agosto, y se permitió un pequeño número de invitados corporativos.

"Tengo la esperanza de que cuando regresemos a Florida, el próximo marzo, en el torneo Arnold Palmer Invitational, podamos continuar por el camino que hemos seguido, donde estamos jugando pro-ams, tenemos nuestro programa de hospitalidad corporativa y nuestros patrocinadores principales pueden demandar a una plataforma para impulsar su negocio y que estamos incorporando aficionados de manera segura".

Monahan también anunció el jueves que la estrella de la NBA Steph Curry uniría fuerzas con Jack Nicklaus en el 2022.

La Fundanción "Eat. Learn. Play" de Curry será uno de los beneficiarios del evento anual PGA Tour del Golden Bear, el Memorial, que verá a la firma financiera Workday convertirse en su nuevo patrocinador presentador después de cerrar un acuerdo por 10 años.

Curry, base estrella de los Warriors de Golden State, es un ávido golfista que ha estado buscando involucrarse en el PGA Tour y había planes preliminares para que organizara un torneo, en el Harding Park de San Francisco, donde se jugó el PGA Championship. Workday iba a ser el patrocinador principal.

Sin embargo, la compañía se ha trasladado al Torneo Conmemorativo de Nicklaus, que perderá a Nationwide como patrocinador presentador después del evento del 2021, y Workday comenzaría en el 2022.