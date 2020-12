El 'Patriot' del American Magic estadounidense, líder tras la primera jornada

El neozelandés Dean Barker. EFE/MONICA M. DAVEY/Archivo

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El equipo estadounidense American Magic, al mando del neozelandés Dean Barker, lidera la Serie Mundial de la 36ª Copa del América que se ha iniciado en aguas de Auckland (Nueva Zelanda) al final de la primera jornada, tras vencer en sus dos enfrentamientos.

En segunda posición se encuentra Emirates Team New Zealand (1 punto), tercero Luna Rossa Prada Pirelli (1 punto) y cuarto INEOS Team UK (0 puntos).

Las carreras, en sistema barlovento-sotavento (entre boyas) se han disputado bajo viento de Suroeste entre 15 y 19 nudos (28 y 36 km/h). El AC75 más rápido del día fue el 'Te Rehutai del Emirates Team New Zealand que llegó a una velocidad máxima de 49,1 nudos (90 km/h).

En la primera carrera del día, el Emirates Team New Zealand con Peter Burling como patrón, vencía al Luna Rossa Prada Pirelli, comandado por el australiano James Spithill y el italiano Francesco Bruni, con una ventaja de 3:13. Ya al final del primer tramo de recorrido el 'Te 'Rehutai' superó al 'Luna Rossa en 41 segundos y fue ampliando su ventaja hasta el final,

El 'Patriot' del equipo estadounidense American Magic superaba claramente al INEOS Team UK británico en la segunda carrera del día, en la que el 'Britannia II' inglés se retiró.

Pocos minutos antes del inicio, la participación del equipo británico pareció estar en duda, ya que informó de problemas técnicos.

El 'Britannia II', al mando de Sir Ben Ainslie tuvo muchos problemas en el control de timón, quedándose bloqueado en varios tramos del recorrido y no finalizó la prueba de hoy.

En la tercera carrera del día, el Luna Rossa Prada Pirelli se imponía al 'Britannia II' del INEOS Team UK por abandono del equipo británico que se retiró al final del primer tramo del recorrido por un fallo técnico.

La sorpresa saltaba en la última carrera del día en la que el 'Patriot' del American Magic se imponía al 'Te Rehutai' del Emirates Team New Zealand por 12 segundos.

En el primer tramo del recorrido, el 'Patriot' superó a su rival en 15 segundos, ampliando la ventaja a 17 al final del segundo y a 26 en el tercero. El Team New Zealand reaccionó y recortó la diferencia a 20 segundos y alcanzó a su rival, aunque el 'Patriot' recuperó su ventaja y aguantó hasta la meta para llevarse la victoria.

La segunda jornada se iniciará mañana a las 15:00 hora local (03:00 hora peninsular). Los recorridos y la hora exacta de inicio de cada una se publicarán cuatro horas antes.

Serie Mundial Auckland 2020

Primera Jornada

- Jueves 17 diciembre

Emirates Team New Zealand (NZL)-Luna Rossa Prada (ITA) 1-0

American Magic (EE.UU.)-INEOS Team UK (GBR) 1-0

Ineos Team UK-Luna Rossa Prada (ITA) 0-1

American Magic (EE.UU.)-Emirates Team New Zealand (NZL) 1-0

Clasificación

.1. American Magic,2 puntos; .2. Emirates Team New Zealand, 1; .3. Luna Rossa Prada, 1 ;.4.INEOS UK, 0.

Segunda jornada

- Viernes 18 diciembre

Luna Rossa Prada (ITA)-American Magic (EE.UU.)

Emirates Team New Zealand (NZL)-INEOS Team UK (GBR)

American Magic (EE.UU.)-Luna Rossa Prada (ITA)

INEOS Team UK (GBR)-Emirates Team New Zealand (NZL).