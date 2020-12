EEUU.- Ocasio-Cortez defiende una renovación del Partido Demócrata y cuestiona los nombramientos de Biden

17/12/2020 La congresista demócrata de EEUU Alexandria Ocasio-Cortez POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL DAN HERRICK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez ha defendido la necesidad de una renovación dentro del Partido Demócrata y ha cuestionado que el presidente electo, Joe Biden, esté recuperando a viejos conocidos de la Administración del expresidente Barack Obama.



Ocasio-Cortez se ha referido directamente hacia la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y hacia el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, aunque ha reconocido que no existen alternativas viables, en parte por que no ha existido desde el Partido Demócrata una "preparación real para la próxima generación de líderes".



"No se trata sólo de estas dos personalidades, sino también de los cambios estructurales que han liderado durante sus mandatos", en los que el poder se concentra, ha dicho, en los líderes de ambos partidos, pero en el Demócrata, concreta, "en tal grado que una persona tiene mucho menos poder que hace 30, 40, o 50 años".



En una conversación para The Intercept, Ocasio-Cortez ha defendido que "la izquierda tampoco tiene un plan", pese a que Pelosi podría estar haciendo frente a su último mandato, a la espera de que el próximo mes sea reelegida nuevamente presidenta de la Cámara de Representantes para los próximos dos años.



Ante esta falta de alternativa, Ocasio-Cortez ha señalado que aquellos congresistas "talentosos" que están surgiendo prefieren postular para puestos estatales. En cuanto a ella, ha reconocido que no está preparada para asumir ese liderazgo a corto plazo, pues "la Cámara es extraordinariamente compleja".



"No puedo ser yo, sé que no podría hacer ese trabajo", ha reconocido, al mismo tiempo que alertaba que ante esa falta de plan del Partido Demócrata, siempre habrá "fuerzas nefastas" y "personas más conservadores" dispuestas a ocupar ese vacío.



VIEJOS CONOCIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN OBAMA



Ocasio-Cortez, quien optó por Bernie Sanders durante las pasadas primarias del Partido Demócrata, también ha criticado los recientes nombramientos del futuro jefe de la Casa Blanca, muchos de los cuales proceden de la Administración Obama, o han trabajado en el sector privado, en compañías como Goldman Sach o la consultora McKinsey & Company.



"Es horrible", ha dicho. "Y creo que también es parte de un problema mayor que tenemos en este momento. La Administración Biden está trayendo de regreso a muchos de los elegidos por Obama", y en ese sentido, recuerda, éste hizo lo mismo recuperando a muchos de los que trabajaron con Bill Clinton en la década de los 90.



Esta forma de hacer las cosas, apunta, es "en primer lugar, una de las grandes razones por las que tenemos a Donald Trump. Además del racismo que estaba esperando ser reanimado en este país, había un gran desdén por este 'establishment' político adinerado que gobierna Washington".



A la espera de la votación del próximo día 3 de enero en la Cámara de Representantes, probablemente seguirá siendo presidida por Pelosi, quien a su vez ha encabezado durante más de una década la bancada demócrata junto a otros líderes del partido como Steny Hoyer o James Clyburn, todos ellos por encima de los 80 años.



En el caso de Schumer, de 70 años, volvió a ser elegido el mes pasado como líder de los demócratas en el Senado.