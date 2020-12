EEUU busca nuevo acuerdo con Pfizer pese a problemas de entrega

(Bloomberg) -- Pfizer Inc. rechazó las afirmaciones de que está experimentando problemas para producir su vacuna contra el covid-19, mientras la compañía y el gobierno federal continúan tratando de llegar a un acuerdo que eventualmente duplicaría la cantidad de dosis disponibles para el gran esfuerzo de inmunización de EE.UU.

Moncef Slaoui, el principal asesor científico de Operation Warp Speed, dijo en una entrevista el jueves que EE.UU. está cerca de llegar a un acuerdo por otros 100 millones de dosis de la vacuna que Pfizer desarrolló en asociación con BioNTech SE. Bajo el acuerdo, Pfizer entregaría el suministro adicional en el segundo trimestre de 2021, dijo Slaoui.

En julio, Operation Warp Speed, el programa de desarrollo de vacunas de EE.UU., acordó comprar 100 millones de dosis del régimen de dos dosis; el contrato de US$1.950 millones venía con una opción para comprar 500 millones de dosis más. Sin embargo, Pfizer y los funcionarios federales han estado en desacuerdo, después de los informes de que el gobierno rechazó una oferta posterior para comprar más dosis, y que Pfizer necesitaría cumplir compromisos con otros países antes de poder obtener más existencias para EE.UU.

La disputa durante la primera semana del lanzamiento de la vacuna se produjo a medida que surgieron otras preguntas sobre la oferta. Algunos gobernadores se quejaron esta semana de que sus asignaciones de la vacuna son menos de lo que esperaban. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que su estado tenía un déficit, y culpó a lo que dijo que eran problemas de producción en Pfizer. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, hizo declaraciones similares en una sesión informativa el miércoles.

Pfizer, sin embargo, dijo que no ha experimentado problemas de producción. En una declaración el jueves, la compañía dijo que envió los 2,9 millones de dosis de la vacuna que EE.UU. había solicitado hasta ahora, y tiene millones más de dosis en los almacenes listos para enviar. Eso incluye dosis retenidas para una segunda inyección requerida, así como un nuevo lote para la entrega durante la próxima semana.

“Pfizer no tiene problemas de producción con nuestra vacuna para el covid-19, y no hay envíos que contengan la vacuna en espera o retrasados”, dijo la compañía, y agregó que funcionarios del gobierno habían visitado sus instalaciones y se habían actualizado sobre su planificación de producción.

En los últimos días, ha habido una creciente frustración en la Administración Trump con la compañía. Un alto funcionario de la Administración que habló bajo condición de anonimato sobre los detalles del programa de vacunación dijo que Pfizer está negociando en público, a pesar de tener problemas de entrega y no alcanzar los volúmenes iniciales que EE.UU. esperaba.

Más apoyo

Pfizer no tomó dinero de Operation Warp Speed para la investigación y el desarrollo de su vacuna contra el covid-19 o para desarrollar la capacidad de fabricación, pero Slaoui dijo en la última ronda de discusiones que la compañía estaba pidiendo ayuda del gobierno. Dijo que Pfizer ha pedido a EE.UU. que ejerza la Ley de Producción de Defensa para obtener equipos y materiales adicionales, como filtros de tubos y productos químicos, para que pueda aumentar rápidamente y administrar las dosis adicionales en el segundo trimestre de 2021.

El director ejecutivo de Pfizer dijo durante una entrevista de CNBC esta semana que pedían que la Ley de Producción de Defensa se utilizara para abordar el “suministro”.

Slaoui describió las conversaciones como constructivas y a punto de terminar. Estados Unidos ayudará a Pfizer a obtener acceso prioritario a materiales adicionales, dijo. Una oferta adicional para el régimen de dos dosis cuesta a EE.UU. la misma cantidad que el acuerdo inicial, según Slaoui, de US$19,50 por dosis.

Los representantes de Pfizer no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Confusión persistente

Aunque Pfizer dijo que no tiene problemas para producir o entregar su vacuna, la confusión sobre cuántas dosis estarán disponibles se ha acumulado en los últimos días.

El pedido original de EE.UU. de 100 millones de dosis inicialmente exigía 20 millones al mes a partir de noviembre. Pero los envíos solo comenzaron a llegar en diciembre, y Pfizer no le está dando a Estados Unidos su asignación de noviembre de inmediato, según el alto funcionario de la Administración. En lugar de duplicar el envío de diciembre para ponerse al día, Pfizer está repartiendo los 20 millones que debían entregar en noviembre durante los primeros cuatro meses de 2021, dijo el funcionario.

Pfizer ha asignado hasta ahora alrededor de 10,4 millones de dosis a EE.UU., dijo el funcionario. Del primer tramo de 6,4 millones, 500.000 dosis se reservaron y se enviaron 2,9 millones esta semana. Los 2,9 millones restantes se enviarán en tres semanas como la segunda dosis del régimen de dos inyecciones de la vacuna. Estados Unidos comenzará a entregar una segunda asignación de 4 millones de dosis la próxima semana, enviando nuevamente la mitad y reteniendo la mitad para las segundas dosis.

La distribución rápida de millones de dosis ha desafiado a los planificadores en los estados, que han pedido más tiempo entre rondas para determinar a dónde enviarlas. Además, EE.UU. no prometerá envíos estatales hasta que Pfizer haya confirmado la oferta. Eso extiende la línea de tiempo, dado que el proceso de asignación abarca de martes a viernes, la distribución avanza durante el fin de semana y las entregas comienzan el lunes siguiente, dijo el funcionario.

Escrutinio público

Estados Unidos espera que Pfizer retenga al menos 7,4 millones de dosis en su nombre. Esa reserva se acumulará a medida que se acumulen las segundas dosis, hasta que comiencen a enviarse en enero, 21 días después de que se administrara la dosis inicial.

Estados Unidos no tiene plena visibilidad del proceso de Pfizer, según el funcionario. Estados Unidos espera otra asignación de Pfizer el martes, que enviará a los estados la próxima semana, una vez que los estados determinen a dónde enviarla.

Slaoui dijo que los fabricantes de vacunas contra el covid-19 están actualmente bajo el microscopio, con un escrutinio público inusual sobre la producción diaria de un proceso de fabricación muy complejo.

El funcionario de Warp Speed dijo que confía en que EE.UU. podrá distribuir 40 millones de dosis de vacunas entre la vacuna Pfizer-BioNTech y una de Moderna Inc. antes de fin de año. Si la distribución diaria “sube y baja”, eso es una parte normal del proceso, dijo.

Nota Original:Pfizer, U.S. Wrangle Over Vaccine Pace While Working Toward Pact

©2020 Bloomberg L.P.