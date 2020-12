EEUU.- Bob Woodward: "Trump es la figura política más aislada y solitaria que he conocido nunca"

17/12/2020 El periodista Bob Woodward en el Netcom 2020 de Dircom Catalunya junto a la presidenta de la entidad, María Luisa Martínez POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN DIRCOM CATALUNYA



El periodista de 'The Washington Post' protagoniza el Netcom 2020 de Dircom Catalunya



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El editor asociado de 'The Washington Post' y doble premio Pulitzer, Bob Woodward, ha definido este jueves de manera crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Es la figura política más aislada y solitaria que he conocido nunca, y ha perdido las elecciones porque ha fracasado a la hora de proteger a la gente de la pandemia".



Ha protagonizado telemáticamente el evento Netcom 2020 de la Associació de Directius de Comunicació (Dircom Catalunya), cuya presidenta, María Luisa Martínez Gistau, también ha participado.



Woodward, que ha entrevistado en diversas ocasiones a Trump y ha escrito dos libros sobre su figura y presidencia, ha sostenido que el empresario "ha sembrado división en Estados Unidos" y que su única preocupación en los últimos meses ha sido obtener la reelección, sin conseguirla.



"No es consciente del país que está dejando", según Woodward, que ha recordado cómo, durante una entrevista, el presidente se burló de él por expresar el sentimiento de dolor y enfado que sentía la población afroamericana ante las actitudes de su gobierno, el racismo y la violencia policial.



Para el periodista, el principal trabajo del presidente electo Joe Biden será afrontar la crisis sanitaria y económica del coronavirus pero, sobre todo, devolver la unión al pueblo americano: "Es un sanador, le gusta unir a la gente; trabajará para escuchar y unir ideas para poder resolver los problemas de manera conjunta".



REFLEXIONES SOBRE EL PERIODISMO



A preguntas de María Luisa Martínez, el coautor de 'Todos los hombres del presidente' junto al periodista Carl Bernstein se ha referido a la relación de los medios de comunicación con el poder, el peligro de las 'fake news' y la irrupción de las redes sociales en las redacciones.



"La idea de aceleración que vivimos actualmente nos está distanciando de entender lo que está sucediendo verdaderamente. En el periodismo, nunca puedes ir con prisas porque la verdad es demasiado difícil de captar", ha dicho.



En cuanto a la relación de Trump con los medios de comunicación, ha cuestionado que los periodistas deban publicar todo lo que dice: "Hay que publicar, pero verificar siempre".



A modo de ejemplo, ha descrito la cobertura posterior a las elecciones: "Biden ganó, Trump lo cuestionó y los canales [de televisión] tenían que dejar que se expresara, porque es el presidente de los Estados Unidos, pero no podían hacer seguidismo como han hecho".



COMUNICACIÓN RIGUROSA



Martínez ha destacado el esfuerzo por el periodismo de rigor y el compromiso con la verdad de Woodward: "En este entorno de incertidumbre y de gran complejidad, cobra cada día más importancia el periodismo bien hecho".



La presidenta de Dircom Catalunya ha puesto en valor el trabajo de los directores de comunicación y del diálogo social que --ha sostenido-- por encima de todo debe transmitir confianza, "el bien más preciado en lo que queda de este impredecible siglo XXI".



Ha añadido que los directores de comunicación deben ser "ahora más que nunca las válvulas que inyecten el flujo del pulso social en las organizaciones y los altavoces que trasladen cuáles son sus compromisos y valores a unos 'stakeholders' que ya no se conforman con palabras vacías o eslóganes más o menos brillantes".



La novena edición de Netcom 2020, conducida por el periodista de TV3 Ramon Pellicer, ha sido retransmitida a través de la plataforma web www.netcom2020.com a causa de las restricciones de aforo del coronavirus, y la han seguido0 más de 400 periodistas y directores de comunicación, ha cifrado Dircom Catalunya.