EEUU.- Biden subraya la necesidad de "disuadir" a los responsables de llevar a cabo ataques informáticos contra EEUU

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha recalcado este jueves la necesidad de "disuadir" a los responsables de llevar a cabo ciberataques en Estados Unidos, después de que algunas de las instituciones y agencias de la nación norteamericana hayan sufrido una serie de ataques informáticos.



"Necesitamos interrumpir y detener a nuestros adversarios para que no lleven a cabo importantes ciberataques", ha señalado Biden en un comunicado, reiterando que "una buena defensa no es suficiente".



Para lograr disuadir a los atacantes informáticos, Biden ha sugerido "imponer costes sustanciales a los atacantes", en coordinación con aliados si es preciso. "Nuestros adversarios deben saber que, como presidente, no me quedaré de brazos cruzados", ha hecho hincapié.



En este sentido, ha garantizado que su futura administración hará de la ciberseguridad una "prioridad de alto nivel en cada nivel del Gobierno", antes de asegurar que se ocupará del reciente suceso, del que Estados Unidos ha culpado a Rusia, "en el momento" en el que asuma su cargo.



Del ataque en cuestión, Biden ha señalado que las autoridades estadounidenses "no saben mucho aún", pero ha insistido en que "saben que es un asunto de gran importancia".



El Gobierno de Estados Unidos aseguró el domingo haber sido víctima de una serie de ataques cibernéticos por parte de piratas informáticos rusos. La Casa Blanca mencionó una filtración de datos del Departamento de Comercio y una intromisión a la base de datos del Departamento del Tesoro. Rusia, por su parte, ha negado que Moscú esté implicado de manera alguna en los ciberataques.