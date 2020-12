Ecuador.- El partido Justicia Social pide la destitución del Consejo Nacional Electoral de Ecuador

20/06/2014 Imagen de archivo de niños portando la bandera de Ecuador. POLITICA DANIEL ROMERO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El partido político Justicia Social ha presentado una denuncia contra cuatro de lo cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador para exigir su destitución, multa y pérdida de derechos políticos por no cumplir con una sentencia que les permitiría inscribir su candidatura para las próximas elecciones presidenciales.



Justicia Social auspicia la candidatura del empresario Álvaro Noba y ha reclamado al órgano electoral después de que este, el lunes, con los votos de los cuatro vocales que piden destituir aprobaran no acatar la extensión del plazo para que el partido inscriba a sus candidatos para participar en los comicios, una extensión que había sido ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



"Los consejeros Diana Atamaint, presidenta; Enrique Pita, vicepresidente; José Cabrera y Luis Verdesoto incurrieron en una infracción electoral muy grave por lo que se solicita las siguientes sanciones: multa equivalente a 70 salarios básicos (28.000 dólares), destitución y suspensión de los derechos políticos por cuatro años", reza la denuncia presentada ante el TCE de Ecuador.



Estos vocales, que votaron en contra de acatar la sentencia del TCE, la consideraron como una intromisión en las competencias exclusivas del organismo y pidieron al TCE revocar la sentencia, además, el CNE ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de conflicto de competencias, tal y como recoge 'El Universo'.



Por su parte, el juez del TCE Arturo Cabrera pidió este martes al tribunal adoptar contra el CNE las decisiones que considerara pertinentes en lo electoral y en lo penal por no acatar la sentencia emitida en referencia a Justicia Social.



No es la primera denuncia por parte de candidatos a las presidenciales que se emite contra las autoridades del CNE, de hecho, la Fiscalía General de Ecuador remitió una consulta al Tribunal Nacional de Justicia a finales del pasado mes de noviembre para consultar si era procedente abrir una investigación previa contra las autoridades del órgano, una petición que todavía no ha obtenido respuesta.



Las próximas elecciones presidenciales de Ecuador, convocadas para el 11 de febrero, en las que será sustituido el actual presidente, Lenín Moreno, han estado marcadas por una campaña previa de inscripción de candidaturas llena de polémicas con el CNE y el TCE, especialmente con el binomio correísta de Unión por la Esperanza (UNES), aunque también otros candidatos han presentado denuncias contra los procedimientos de ambos órganos.