Don Juan Carlos I no volverá a España por Navidad

MADRID, 17 (CHANCE)



Mucho se lleva hablando de la posible vuelta del Rey Juan Carlos I a España por Navidad. Según ha adelantado esta misma mañana la COPE, la decisión del monarca ha sido finalmente no venir a su país a causa de la pandemia. Prefiere seguir en Abu Dabi, donde se encuentra más seguro, y regresar cuando la situación sanitaria esté más controlada. En Espejo Público se emitía un breve comunicado en el que se exponía la decisión del emérito: "He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore".



De esta manera, Don Juan Carlos I se ha manifestado, después de semanas hablando de él, y ha dejado claro que no volverá a España a pasar las fechas navideñas tan señaladas. Además, esta mañana nos despertábamos con una exclusiva que nos ha dejado muy sorprendidos.



Y es que se trata sin duda del peor momento para la Monarquía española que no podrá disfrutar de la figura del Rey emérito estas Navidades. Un hombre que tuvo que abandonar España tras los escándalos que empezaron a salir de su vida y que no ha regresado todavía.



Lo cierto es que la excusa de no venir por la pandemia puede resultar con poca fuerza ya que, sabemos, que si el Rey Juan Carlos I hubiese venido, se hubiese instalado en su hogar y no hubiese salido de él... evitando así posibles contagios. Y es que todo pinta a que el emérito no quiere venir para evitar que se siga hablando sobre sus tejemanejes y las investigaciones que están abiertas contra él.