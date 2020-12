Dirigentes universitarios anuncian que participarán en comicios en Nicaragua

Fotografía de archivo de una persona (i) ejerce su derecho al voto en Managua (Nicaragua). EFE/Mario López/Archivo

Managua, 17 dic (EFE).- La jóvenes opositores que conforman la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) anunciaron este jueves que participarán en las elecciones generales previstas para noviembre de 2021 y que buscarán ser elegidos en cargos de elección popular.

El anuncio fue hecho por la dirigente Dolly Mora, quien explicó a Efe que AUN apoyará a una fuerza opositora en esas elecciones, que no mencionó.

"Seguimos organizándonos para estar en todos los niveles del tendido electoral, la promoción y defensa del voto, en caso de que las organizaciones opositoras decidan participar en las elecciones", señaló la dirigente.

Agregó que se organizan también para "promover la participación y el liderazgo de los jóvenes a través de una plataforma plural y democrática".

La dirigente juvenil dijo que AUN podría proponer a algunos de sus líderes como candidatos a cargos de elección popular en los comicios del 7 de noviembre de 2021 y es "casi seguro" que busquen puestos públicos en las elecciones municipales de 2022.

"Entre los integrantes hemos hablado de convertirnos en partido político a futuro, muy a futuro, cuando haya condiciones", adelantó Mora.

CON PRESENCIA EN 15 DE 17 PROVINCIAS

La posición de AUN, compuesta originalmente por una parte de los universitarios que lideraron el levantamiento popular contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en abril de 2018, se debe a que este año lograron establecer presencia en 15 de las 17 jurisdicciones departamentales (provincias) de Nicaragua y pasar de unos cuantos integrantes a más de 600, destacó la dirigente.

La presencia, además, no fue pasiva, según Mora, ya que participaron en actividades que impactaron en las poblaciones de distintas regiones de Nicaragua, como la campaña de sensibilización, educación y entrega de paquetes para prevenir la pandemia de la covid-19, o el acopio y distribución de ayuda para los damnificados de los huracanes Eta e Iota, todo casi en la clandestinidad, dadas las prohibiciones que tienen los opositores en el país, dijo.

"Enfrentamos persecución, intimidación, asedio en las casas de los integrantes, sin embargo, el actuar de la Policía lo que hace es convencernos más para salir de esta dictadura, lograr cambios integrales y profundos", indicó Mora.

La AUN es una de las organizaciones que integran la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que entre 2018 y 2019 fue interlocutora del Gobierno en negociaciones para superar la crisis sociopolítica del país, sin éxito.

Dichas negociaciones arrojaron tres acuerdos entre las partes, que básicamente consistían en que el Gobierno respetara la Constitución de Nicaragua, liberara a los denominados presos políticos y estableciera condiciones para elecciones "libres, justas, transparentes y observadas", los cuales, según los opositores, hasta ahora no han sido cumplidos por Ortega, y por lo cual la crisis local continúa vigente.

Desde abril de 2018, Nicaragua sufre una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.