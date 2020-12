Dinamarca.-El Parlamento de Dinamarca aprueba la ley que considera violación las relaciones sin consentimiento explícito

ESTOCOLMO, 17 (DPA/EP)



El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves una nueva ley que establece como violación cualquier relación sexual en la que no exista un consentimiento explícito, de tal forma que no será necesario que haya violencia física entre agresor y víctima.



La reforma aspira a cubrir a aquellas víctimas que no se hubiesen resistido, por ejemplo porque pudiesen estar inconscientes. No obstante, el Ministerio de Justicia ha matizado que la carga de la prueba corresponderá a los investigadores, que deberán demostrar las circunstancias del abuso.



La nueva ley ha salido adelante sin abstenciones ni oposición y entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Para el ministro de Justicia, Nick Haekkerup, el de este jueves "es un día histórico para la igualdad de género en Dinamarca".



También Amnistía Internacional ha coincidido en que "es un gran día para las mujeres de Dinamarca, en la medida en que, según de las investigadoras de la ONG, Anna Blus, la reforma da carpetazo a una normativa "desactualizada y peligrosa" y puede contribuir a acabar con el "estigma" y la "impunidad".