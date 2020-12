Cultura.- Hilary Duff anunica que Disney cancela el reboot de Lizzie McGuire

02/01/2020 Disney cancela el reboot de Lizzie McGuire CULTURA DISNEY+



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los peores augurios se han cumplido, Disney cancela definitivamente el reboot de 'Lizzie McGuire'. El proyecto, paralizado desde comienzos de este año, llevaba en ese estado desde que se detuviese la producción, pensaba para Disney+. Finalmente, los fans de la icónica serie de Disney Channel no podrán reencontrarse con el personaje que interpretaba Hilary Duff.



Ha sido la propia Duff la que ha anunciado la cancelación definitiva. La actriz lo ha declarado en un amplio texto en Instagram, "Sé que los esfuerzos y las negociaciones han estado presentes en todo momento para hacer un reboot que funcionase, pero, lamentablemente, y a pesar del gran esfuerzo hecho, eso no va a suceder", explicó.



"Quiero que cualquier reboot de Lizzie sea honesto y auténtico respecto a quién sería Lizzie en la actualidad. Es lo que merece el personaje", agregó Duff. "Los fans de 'Lizzie McGuire' tienen grandes expectativas para cualquier historia nueva [de la protagonista]", declaró un portavoz de Disney mediante un comunicado.



"Hasta que estemos seguros de que podemos cumplir con esas expectativas, hemos decidido retrasar el proyecto y hemos informado al elenco que no avanzaremos con lo que teníamos planificado", añadió.



Desde que la paralización en enero de este año, el reboot de 'Lizzie McGuire' tenía pocas probabilidades de continuación. La producción se detuvo cuando Terri Minsky, creadora y principal impulsora del regreso de la ficción, abandonase el proyecto por diferencias creativas.



Tanto ella como la propia Duff buscaban crear una serie con un enfoque más adulto, algo que choca con la visión familiar de Disney+. Tampoco ha servido la campaña iniciada por la actriz, en la que pedía que, como sucedió con 'High Fidelity' o 'Love, Victor', el reboot se fuese a Hulu para mantener su espíritu adulto.