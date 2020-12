¿Cuántas vacunas contra el covid-19 necesitamos?: Sam Fazeli

(Bloomberg) -- Sam Fazeli, colaborador de Bloomberg Opinion que cubre la industria farmacéutica para Bloomberg Intelligence, respondió algunas preguntas sobre las vacunas contra el covid-19. La vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE fue la primera en obtener la autorización para uso de emergencia, pero hay una serie de otras candidatas en fase de ensayos clínicos, y la de Moderna Inc. podría recibir esta semana luz verde para su uso en Estados Unidos. Los esfuerzos por desarrollar la vacuna han sido heroicos y rápidos, pero es difícil hacer un seguimiento de la infinidad de candidatos y sus diferencias plantean dudas. La conversación fue editada y condensada.

No cabe duda de que la vacuna contra el covid-19 de Moderna recibirá esta semana la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., mientras que la de Pfizer-BioNTEch ya se está administrando. Si hay dos vacunas aprobadas, ¿no es suficiente? ¿Por qué seguir trabajando en otras?

SF: Esa es una muy buena pregunta, especialmente ahora que tenemos dos vacunas que utilizan nueva tecnología y funcionan mucho mejor de lo que esperábamos. Pero hay varias razones para seguir desarrollando otras. En primer lugar, necesitamos muchas dosis. Si tuviéramos que depender solo de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, tendríamos que esperar unos seis años para vacunar a la población mundial, en función de su capacidad de producción actual esperada en 2021. Además, ambas vacunas deben mantenerse a temperaturas ultrabajas en congeladores. Por el contrario, las vacunas desarrolladas por Johnson & Johnson y Novavax Inc. solo requieren refrigeración simple. Por último, no tenemos idea de qué vacuna es la más duradera. Por ejemplo, hay indicios de una eficacia ligeramente menor en el caso de la vacuna de Moderna en personas mayores de 65 años que en la de Pfizer-BioNTech. Si bien esto puede ser pura casualidad, dada la cantidad de casos involucrados, sería negligente ignorarlo.

¿Puedo elegir qué vacuna recibir? ¿Son algunas mejores que otras?

Como señalé anteriormente, hay varias formas en que las vacunas pueden terminar siendo diferentes entre sí, y solo el tiempo lo dirá. Lo que sabemos hasta ahora es que entre las vacunas producidas por Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca Plc (en colaboración con la Universidad de Oxford), la eficacia para reducir la incidencia del covid-19 se acerca al 100%. Eso es muy bueno. Entonces, aunque no tengamos la opción de elegir qué vacuna recibir, al menos al principio, no es importante en el contexto de la solución de la pandemia. Todas parecen funcionar bien. Si el efecto de algunas vacunas disminuye con el tiempo o se requieren vacunaciones cada uno o dos años, las diferencias serán más importantes.

Ahora que hay más información de dos vacunas, ¿qué es lo último en seguridad? ¿Algo nuevo de qué preocuparse?

Hasta ahora, sin duda los datos de seguridad se ven muy bien para la vacuna de Pfizer-BioNTech. Pero será necesario usarla durante un período prolongado en una gran población para saber si se presenta algún efecto inusual. Ya sabemos que, como sucede con la mayoría de las vacunas, las personas que padecen alergias graves pueden necesitar supervisión adicional debido al riesgo de efectos secundarios. Esta semana se informó de un trabajador de la salud en Alaska que tuvo una reacción alérgica extrema a la vacuna de Pfizer, aunque se necesitan más detalles sobre qué la provocó. La FDA también ha descubierto una ligera incidencia de parálisis de Bell como resultado de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Pero las tasas de estos eventos todavía están dentro de las expectativas para el tamaño de la población analizada. Sin embargo, aunque la mayoría de los casos se han resuelto, la FDA solicitará que los pacientes sean monitoreados.

Con respecto a las aprobaciones, ¿debería preocuparme si, por ejemplo, Pfizer fue autorizada en EE.UU. pero aún está bajo revisión en la Unión Europea?

Si usted está en EE.UU., no. Muchos críticos reaccionaron negativamente a la rápida aprobación en el Reino Unido de la vacuna de Pfizer-BioNTech, y ahora se preguntan por qué la UE es tan lenta, en términos relativos. La realidad es que estamos hablando de diferencias de días o, como máximo, un par de semanas. Los reguladores por lo general están en sintonía. Esto no es nada en el contexto más amplio, aunque, por supuesto, cuanto más rápido se aprueba una vacuna eficaz, más rápida será la oportunidad de salvar vidas. Pero creo que los reguladores han hecho lo mejor que han podido para que las vacunas lleguen a las masas. Ahora tenemos que lidiar con la realidad de la distribución y persuadir a la gente para que se vacune.

Hay muchas personas a las que hay que vacunar en EE.UU. Las vacunas iniciales de Pfizer-BioNTech son un comienzo, pero están lejos de cubrir las necesidades. ¿Hay suficientes dosis?

En teoría, EE.UU. ordenó más dosis de vacunas de las que necesita para toda su población. El problema es que todos estos acuerdos se realizaron antes de que tuviéramos una idea de la eficacia relativa de las vacunas. EE.UU. dispondrá de 300 millones de dosis –100 millones de Pfizer-BioNTech y 200 millones de Moderna– durante el primer semestre de 2021. Esto es suficiente para 150 millones de personas, o la mitad de la población del país, suponiendo que no se desperdicien, porque cada vacuna requiere dos dosis. Si bien esto no cuadra con la promesa de vacunar a la mayoría de los estadounidenses para mediados del próximo año, probablemente sea mucho más realista, dados los enormes problemas logísticos involucrados y la continua renuencia de algunas personas. Asimismo, muy pronto se conocerán los resultados de otros ensayos clínicos de vacunas, y eso puede llevar a que se autoricen más candidatas para su uso. Las pruebas de AstraZeneca y J&J en EE.UU. se realizarán a principios del primer trimestre, mientras que los datos de los ensayos de Novavax en el Reino Unido se conocerán durante ese mismo período.

¿Cuándo deberíamos ver los efectos de los esfuerzos de vacunación en la vida cotidiana de las personas? ¿Como será?

Depende. Si el objetivo principal es reducir las hospitalizaciones y las muertes, y no tanto la transmisión viral –algo que estas vacunas no han demostrado– entonces será posible realizar reuniones masivas en el tercer trimestre de 2021. Si realmente queremos eliminar el virus, entonces probablemente tendremos que seguir evitando ese tipo de eventos súper propagadores hasta 2022. Todo esto depende en gran medida de la adopción de las vacunas y la durabilidad de la protección. Como ciudadanos, tenemos control sobre lo primero. Lamentablemente, solo el tiempo dirá cuán buenas son las vacunas a largo plazo. Lo realmente importante es asegurarse de que, en su prisa por reabrir sus economías, los líderes políticos eviten dos errores: no depender de la inmunidad colectiva, ya que todavía no sabemos quién está realmente protegido después de una infección natural, y no depender de la idea de que la vacuna funciona bien después de una dosis. Se necesita paciencia.

