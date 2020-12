Con la covid imparable Panamá registra un nuevo récord de casos diarios

Personal médico del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), atiende a personas para realizarles pruebas de hisopados nasales para detectar la covid-19 en un puesto médico en el distrito de San Miguelito en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 16 dic (EFE).- Panamá registró en las últimas 24 horas 2.960 nuevos casos de la covid-19, un récord enmarcado en el fuerte repunte de la enfermedad, y 28 defunciones, que elevaron hasta 199.947 los contagios confirmados y a 3.439 las muertes desde marzo pasado.

Las autoridades de Salud informaron este miércoles que se aplicaron en las últimas 24 horas 13.981 pruebas de diagnóstico que arrojaron una positividad de 21 %, muy lejos del menos 5 % que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como indicativo de una situación de "control" de la pandemia.

Ya el martes el Ministerio de Salud anunció una cuarentena durante la Navidad y el fin de año, así como cercos sanitarios en algunas zonas del país y la restricción de la movilidad hacia el interior de los habitantes de la capital y áreas aledañas, las que concentran la mayoría de los casos de covid, así como la prohibición temporal del uso de playas y balnearios.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, declaró este miércoles que las cifras de las últimas semanas han obligado a las autoridades a tomar estas medidas, que intentan mantener un equilibro entre lo sanitario, lo económico y lo social.

"Nosotros no podemos permitir que sigan aumentando las muertes, no podemos permitir, aunque estamos haciendo todo lo posible para que tengamos una capacidad instalada adecuada para atender la demanda, que sigamos teniendo personas que se sigan enfermando, que llegan a los hospitales (...) tenemos que evitar que sigan aumentando los casos", dijo Sucre.

El efecto de la vacuna de Pfizer contra el nuevo coronavirus, que se espera llegue al país en el primer trimestre de 2021, no se verá de manera inmediata sino hasta pasado el primer semestre, por lo que las medidas de bioseguridad se deberán mantener por mucho tiempo, añadió el ministro.

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, registra un repunte de la covid desde la primera semana de noviembre que ha incluido el registro de cifras récord de casos nuevos este mes de diciembre, una tendencia al alza en la cifra de muertes diarias, y una tasa de positividad diaria que ha llegado a superar el 20 %.

Panamá está entre los países que más pruebas realiza en América y a inicio de este diciembre registraba la segunda tasa de incidencia de la covid más alta del continente, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La escalada ha sido vinculada a la apertura casi plena de la economía desde el pasado 12 de octubre tras un proceso escalonado, así como al desorden de una parte minoritaria de la población.

Para este miércoles, el Minsa reportó que hay 1.553 pacientes hospitalizados, 183 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 1.370 en sala general, mientras que 27.657 aislados en sus casas y 698 en hoteles-hospital.

La covid-19 tiene una tasa de letalidad del 1,7 % en Panamá, entre las más bajas de la región.