Con 2 de Rashford, Man U supera 3-2 a Sheffield

SHEFFIELD, Inglaterra (AP) — Horas después de ser honrado por su labor fuera de la cancha, Marcus Rashford aportó también frente al arco.

El delantero se apuntó un doblete y el Manchester United se recuperó para superar el jueves 3-2 a Sheffield United en la Liga Premier inglesa.

Al comenzar la noche, se difundió la entrega de los premios The Best de la FIFA. En un segmento grabado, Rashford recibió el premio del organismo por su campaña para combatir la pobreza infantil y para presionar a que el gobierno británico distribuya almuerzos gratuitos.

“Esto tendrá un efecto en cascada, porque las cosas comenzarán a ocurrir también en otros países", dio Rashford.

Los goles del atacante en Bramall Lane catapultaron al United al sexto sitio de la liga, cinco puntos detrás de Liverpool, líder y monarca.

“Una vez más, respondimos bien, tras estar abajo por un gol, anotamos tres y, desde luego, si no liquidábamos después el partido, todo iba a ser difícil en un lugar como éste”, comentó Rashford. “Hoy no encontramos nada que no esperáramos. Ellos pelearon por cada balón. Querían ganar el juego y pelearon por 90 minutos. Al final, sacamos los tres puntos”.

Por sexta ocasión consecutiva en la liga, el Man United estuvo en desventaja antes de llevarse la victoria. Esta vez, Sheffield tomó la ventaja con un tanto de David McGoldrick a los 5 minutos.

Sin embargo, Rashford persiguió un estupendo balón que le adelantó Victor Lindelof. Realizó un toque sublime para empatar a los 26.

A los 33, Paul Pogba encontró a Anthony Martial en el área. El arquero Aaron Ramsdale no pudo quedarse con un primer disparo, y permitió un rebote que el delantero no desaprovechó ante el arco vacío.

Rashford marcó a los seis minutos de la segunda mitad.

Pogba interceptó un mal saque de banda, y montó un contraataque. El árbitro Michael Oliver permitió que la jugada siguiera tras una falta a Mason Greenwood a la mitad de la jugada que culminó con la fácil definición de Rashford ante Ramsdale.

“El árbitro otorgó la ley de la ventaja y, al final es por eso probablemente que logramos el gol”, reconoció Rashford.

Sheffield se acercó a los 87 minutos, con balón que se desvió en McGoldrick y se fue a las redes.

VILLA FRUSTRADO

Aston Villa desaprovechó un sinnúmero de oportunidades de gol al terminar con un empate 0-0 ante Burnley, que salió de la zona de descenso.

Un cobro de tiro libre de Anwar El Ghazi y un remate de cabeza de Kortney Hause se estrellaron en el travesaño, mientras que un tiro de Ahmed Elmohamady quedó ligeramente fuera mientras el Villa buscaba el gol.

La amenaza del Burnley fue escasa, pero los pupilos de Sean Dyche mantuvieron una engañosa racha de tres duelos sin derrota tras enfrentar a Everton, Arsenal y Villa.

Aston Villa se ubicó en la 11ma posición en la tabla de la Premier, cinco puntos debajo del cuarto lugar luego de no anotar pese a terminar con 27 tiros a puerta.