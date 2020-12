02/12/2020 ¿Cómo decorar tu casa en Navidad?. MADRID, 17 (CHANCE) AEDAS Homes nos da la clave para estar a la última estas fiestas y acertar con una decoración única para hacernos soñar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR AEDAS HOMES



AEDAS Homes nos da la clave para estar a la última estas fiestas y acertar con una decoración única para hacernos soñar.



Casi estamos tocando con los dedos la Navidad. A una semana del inicio de las fechas más entrañables del año, todo a nuestro alrededor se ha contagiado de la magia de ese espíritu navideño que no sabemos qué tiene pero que nos hace sonreír solo de pensarlo. Las calles y los comercios se llenan de luz y color, y tu casa no puede ser menos. Y es que saber decorar tu vivienda en Navidad es todo un arte, y hay varios elementos clave para conseguir crear un ambiente cálido y único con el contagiar de la magia que desprenden estos días tan especiales.



La promotora AEDAS Homes nos ofrece, desde su promoción Terrazas de los Fresnos II, situada en Boadilla del Monte y lista para entrar a vivirunos sencillos consejos de decoración con los que conseguirás envolver tu casa con la magia de la Navidad.



En muchas ocasiones, cometemos el error de dar importancia solo al árbol de Navidad, y pensamos que toda la decoración de nuestro hogar en estas fechas tiene que estar en torno a este elemento, pero no debemos olvidar dos espacios clave a la hora de preparar la puesta en escena en estas fechas como son la entrada y el comedor. Y es que tanto el hall -tarjeta de presentación de cualquier casa- como la mesa -eje central de las reuniones navideñas- sin olvidar el rinconcito para el árbol, son fundamentales para conseguir un ambiente mágico en nuestra vivienda.



Silvia Gómez Tortosa, directora de Diseño e Interiorismo de AEDAS Homes, nos propone una decoración tan elegante como efectiva en la puerta de casa, con una gran corona en colores tradicionales, como son el rojo y el verde. El árbol, en los mismos tonos, aporta la magia con ese brillo dorado especial que tanto nos recuerda a la Navidad.



Pero si hay un elemento clave en la decoración de la casa en estas fechas tan especiales es la mesa, y AEDAS Homes nos da sencillas claves para enamorar a nuestros invitados. Marisa González Llanos apuesta por un elegante mantel de lino blanco para que destaque todo lo demás y una cuidada vajilla, de cuya elección depende los colores que vamos a utilizar en el resto de los elementos de la mesa. Es una época ideal para abusar del dorado, que le da un toque tan navideño, y para conseguir esa atmósfera especial podemos iluminar con velas.



En cuanto a la decoración floral de la mesa, Elena Suárez (de Elena Suárez and Co) nos propone una frondosa guirnalda que, aunque parezca elaborada, es muy fácil de hacer cogiendo elementos verdes que encontremos en el campo o en el parque y diferentes flores pequeñas, como el cardo azul o la flor de cera. Además, nos aconseja sorprender a nuestros comensales personalizando su sitio con, por ejemplo, una ramita en cada servilleta, que es un detalle que suele gustar mucho.



