Cobre se acerca a US$8.000; esperanza de estímulo impulsa avance

(Bloomberg) -- El cobre extendía un repunte hacia US$8.000 por tonelada ante un creciente optimismo sobre las perspectivas de la demanda impulsado por la posibilidad de que los legisladores estadounidenses aprueben un paquete de estímulo.

El mercado del cobre está ante el mayor repunte en más de una década luego que el apetito desenfrenado de China por las materias primas e interrupciones del suministro en las primeras etapas de la pandemia impulsaran los precios en más de un 80% desde los mínimos observados en marzo.

Los observadores comparan cada vez más el repunte de este año con el alza de los precios registrada a principios de la década de 2000, cuando un aumento en los pedidos chinos marcó el comienzo del superciclo de las materias primas. En medio de un aumento del gasto global en infraestructura de energía verde intensiva en cobre, algunos inversionistas estiman que el metal podría superar un récord de más de US$10.100 por tonelada alcanzado durante el último auge.

“Esperaríamos que el cobre alcance un nuevo máximo histórico durante este ciclo de precios”, señaló el director global de inversión temática de BlackRock Inc., Evy Hambro, en una entrevista con Bloomberg TV. “No nos sorprende lo ajustado que está el mercado”.

El metal se ha disparado gracias a una serie de factores, como un dólar más débil, optimismo sobre las vacunas y Gobiernos que implementan programas de estímulo sin precedentes. Los legisladores estadounidenses se apresuran a completar un paquete a tiempo para adjuntarlo a una crucial legislación de gasto público y aprobarlo para el final de la semana. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, señaló que los líderes del Congreso siguen en conversaciones sobre una nueva ayuda y piensa que “vamos a lograrlo”.

Eso se suma a las recientes esperanzas de un amplio impulso a la demanda a nivel mundial a medida que se implementan las vacunas contra el coronavirus y las principales economías se recuperan de la pandemia. Estados Unidos tendrá un fuerte desempeño en el segundo semestre de 2021 y podría haber “otra larga expansión” de la economía, según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

“Las noticias macro están impulsando los precios al alza en este momento, ya que las políticas y la recuperación económica proporcionan catalizadores alcistas para el cobre”, escribió Jinrui Futures Co. en una nota el jueves.

Algunos analistas afirman que el repunte parece insostenible. Capital Economics Ltd. prevé menores precios del cobre el próximo año a medida que la demanda china se enfríe. Aun así, la firma reconoce la posibilidad de que los mercados de metales puedan subir en medio de un movimiento global hacia fuentes de energía bajas en carbono.

“El crecimiento de la demanda mundial de metales podría ser más fuerte de lo que esperamos”, señaló el analista de Capital Economics Samuel Burman en una nota enviada por correo electrónico. “Los riesgos para nuestros pronósticos están sesgados al alza ya que los Gobiernos podrían intensificar su gasto en infraestructura verde y los inversionistas podrían aumentar sus posiciones netas a largo plazo”.

Nota Original:Copper Storms Toward $8,000 as Stimulus Hopes Add Fuel to Rally

