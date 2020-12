Chile aprueba la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para mayores de 16 años

detalla género de la persona afectada, se trata de una mujer y no de un hombre ///Washington, 16 Dic 2020 (AFP) - Una trabajadora sanitaria de Alaska sufrió una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech y está ahora hospitalizada, pero estable, según un informe divulgado el miércoles.El diario The New York Times reportó que la persona recibió su dosis el martes, mientras que Pfizer confirmó que estaba trabajando con las autoridades locales para investigar el incidente. "Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgicas graves, pero estamos trabajando activamente con las autoridades de salud locales para evaluar" el caso, declaró un portavoz de Pfizer."Supervisaremos de cerca todos los informes que sugieran reacciones alérgicas graves después de la vacunación y actualizaremos el texto de la etiqueta si es necesario", agregó.Los voluntarios que se presentaron al ensayo clínico de Pfizer, que sumó 44.000 personas, eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas o a componentes del inmunizante contra el covid-19.En general, el ensayo no encontró problemas de seguridad graves, pero los reguladores y la compañía continúan monitoreando los casos adversos tras la vacunación.Dos trabajadores de la salud en Gran Bretaña tuvieron reacciones alérgicas similares, lo que provocó que el gobierno de la nación europea recomendara a la población que evitara recibir la vacuna si tenían antecedentes de alergias graves.El regulador de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, la FDA, emitió una aprobación de emergencia para el inmunizante con la advertencia de que las personas que hayan experimentado alergias a los ingredientes dentro de la vacuna deben evitarla.Estados Unidos empezó esta semana a aplicar a unos tres millones de personas esa vacuna y espera llegar a un total de 20 millones de personas este mes si se aprueba otro inmunizante, el desarrollado por el laboratorio estadounidense Moderna.ia/dw/llu/rs/lda