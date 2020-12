Brees regresa a los entrenamientos con los Saints

En la imagen el mariscal de campo Drew Brees. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Nueva Orleans (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Los Saints de Nueva Orleans dieron el paso oficial de designar al mariscal de campo Drew Brees para su regreso a los entrenamientos el miércoles.

Para Brees fue su primer entrenamiento desde que sufrió perforación en un pulmón y 11 fracturas de costillas el pasado 15 de noviembre.

El miércoles, Brees, de 42 años de edad, no experimentó mucho dolor mientras practicaba oficialmente por primera vez en un mes.

El equipo está consciente de que el regreso de Brees aún no está asegurado.

Los Saints necesitan ver al futuro pasador del Salón de la Fama mostrar un rango completo de movimiento antes de enviarlo nuevamente al emparrillado.

La situación de Brees pasó de ser una buena posibilidad para comenzar contra los Chiefs de Kansas City el domingo, a cuestionable "en el mejor de los casos", para ese partido clave de interconferencia.

Sean Payton dijo que Brees "aún tiene mucho camino por recorrer, y no lo vamos a apresurar".

Agregó que "creo que la importancia de las lesiones que tuvo es tal que debemos asegurarte de que pueda funcionar y sentirse seguro".

Los Saints tienen tres semanas para activar a Brees. Si bien los Saints tienen marca de 8-1 sin Brees en las últimas dos temporadas, su derrota ante los Eagles de Filadelfia permitió a los Packers de Green Bay superarlos en la carrera por el descanso de la Conferencia Nacional.