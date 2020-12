Brasil vuelve a registrar más de mil muertes diarias por covid

Una mujer es trasladada en una camilla frente al Asa Norte Hospital (Hospital Regional da Asa Norte-HRAN) en Brasilia. EFE/ Andre Borges/Archivo

Río de Janeiro, 17 dic (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas más de mil muertes por coronavirus, una cifra que no se superaba desde el 30 de septiembre pasado y que muestra el recrudecimiento de la enfermedad en uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo.

De acuerdo con los datos divulgados este jueves por el Ministerio de Salud, Brasil registró en las últimas 24 horas 1.092 muertes por covid-19, lo que elevó el total de fallecidos por la enfermedad en el país a 184.827.

La última vez que Brasil registró más de mil muertes diarias por la pandemia fue el 30 de septiembre, cuando fueron contabilizados 1.031 fallecimientos.

En las últimas 24 horas también fueron registrados 69.826 nuevos casos de la enfermedad, un número ligeramente inferior al récord de 70.574 contagios contabilizados el miércoles y el segundo mayor desde que el país sufrió el primer caso, el pasado 26 de febrero.

El alto número de nuevos contagios el jueves elevó hasta 7.110.434 el total de casos de covid registrados en Brasil.

Antes de que el número de contagios alcanzara un récord el miércoles, el día con mayor número de casos hasta ahora había sido el 29 de julio, hace cuatro meses y medio y cuando fueron contabilizados 69.070 contagios.

Los datos divulgados este jueves por el Ministerio de Salud confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia y el segundo país con mayor número de muertes por covid, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos, tras Estados Unidos e India.

El millar de muertos registrados este jueves elevó el promedio diario de fallecimientos por covid en Brasil en los últimos 14 días hasta 682,64, con un salto del 15,07 % frente al promedio de hace una semana (593,21 muertes diarias el 10 de diciembre) y del 32,57 % en la comparación con el de hace dos semanas (514,93 muertes diarias el 3 de diciembre).

Por su parte, el promedio diario de contagios en los últimos 14 días se ubicó este jueves en 44.520, con un crecimiento del 7,90 % frente al promedio de hace una semana (41.260 casos el 10 de diciembre) y del 23,36 % en la comparación con el de hace dos semanas (36.090 casos el 17 de diciembre).

EL 86,9 % DE LOS CONTAGIADOS SE RECUPERÓ

Según los datos del Ministerio de Salud, un total de 6.177.702 pacientes se recuperó de la enfermedad y fue dado de alta, lo que equivale al 86,9 % de los contagiados, y otros 747.905 continúan bajo cuidados médicos, el 10,5 %.

Las cifras indican que hasta este jueves Brasil tiene una tasa de mortalidad por la enfermedad de 88 óbitos por cada 100.000 personas y una incidencia de 3.384 contagios por cada 100.000 habitantes.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de habitantes, sigue siendo el de más casos confirmados (1.361.731) y más muertes (44.681). En número de muertes le sigue el estado de Río de Janeiro (24.204) y en número de contagios lo escolta el estado de Minas Gerais (483.369).

Pese a que el Ministerio de Salud aún no ha reconocido que Brasil está enfrentando una segunda ola de la pandemia sin haber superado la primera, los Gobiernos regionales admiten que la situación se ha recrudecido y han vuelto a anunciar medidas de distanciamiento social para intentar frenar el avance del coronavirus.

El Gobierno brasileño anunció el miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra la covid-19, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no fija una fecha de inicio del proceso.

Según el Ministerio de Salud, para establecer el día en que comenzará la primera de las cinco fases de inmunización previstas se debe aguardar a que alguna vacuna sea aprobada y registrada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, afirmó este jueves que, por los acuerdos suscritos hasta ahora, Brasil ya puede contar a partir de enero con 24,7 millones de dosis de vacunas de tres fabricantes (AstraZeneca, Sinovac y Pfizer) y hasta marzo con 93,4 millones de dosis.

Por otro lado, el pleno de la Corte Suprema avaló este jueves por una amplia mayoría que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria en el país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no lo haga.

El fallo del alto tribunal no significa que la población vaya a ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades del país adopten "medidas indirectas" para fomentar la inmunización, como la exigencia del comprobante de vacunación para acceder a servicios.