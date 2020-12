Barras de sonido, claves para sumar calidad sonora al televisor

ARCHIVO - Conviene elegir una barra de sonido con varias conexiones disponibles, si se la quiere utilizar con otros dispositivos además del televisor. Foto: Franziska Gabbert/dpa-/dpa

Los televisores son cada vez más grandes y a la vez más delgados, con cada vez menos lugar para altavoces y equipamiento para un sonido voluminoso. Por eso, ¿pueden ser una opción las barras de sonido que se colocan delante o debajo del televisor? Así parece. Klaus Laumann, de la revista "Video", señala que incluso varios fabricantes ya ofrecen barras de sonido en el paquete junto con el televisor. El experto Sébastien Bonset, de la revista digital "t3n", afirma por su parte que quien quiera disfrutar de la calidad del cine en el hogar no debe confiar en el sonido de su televisor. "Porque por muy buena que sea la imagen, el sonido deja mucho que desear en casi todos los aparatos de televisión", apunta. La gran ventaja respecto de los amplificadores y los altavoces del sistema de cine hogareño es que no se necesitan tantos cables ni cajas de altavoces. Una barra de sonido reúne hasta tres altavoces frontales (izquierdo, central y derecho) y eso disminuye la cantidad de cables. Klaus Laumann considera que esta es la razón principal por la que los usuarios prefieren las barras de sonido. Incluso cuando traen también más altavoces y un subwoofer, en general estos se conectan entre sí por señal inalámbrica y solo hay que enchufarlos a la red eléctrica. La barra de sonido se conecta con el televisor vía HDMI. Aunque obviamente hay modelos muy caros, las barras de sonido suelen ser más baratas que un equipo de "home theater" o cine hogareño aunque, según advierte Bonset, no se debe esperar grandes resultados de las menor costo. El experto advierte de que quien valore el buen procesamiento del sistema "surround" (envolvente) y busque un mejor sonido, quizás incluso con un subwoofer externo, deberá hacer una mayor inversión. Existen muchos modelos diferentes de barras de sonido. Según Bonset, la barra de sonido convencional alberga un sistema llamado 2.1 con altavoces izquierdo y derecho, así como un subwoofer para los bajos. En un sistema 3.1, se añade el altavoz central. Los sistemas 3.0 ó 2.0 no cuentan con subwoofer. Laumann afirma que el sistema 2.0 es ideal para la televisión lineal y que puede reproducir bien música. "Pero también se podría poner dos altavoces en estéreo a los lados del televisor", señala. Bonset apunta que para mejorar el típico sonido estéreo de la configuración de la barra de sonido, el sonido del televisor suele procesarse electrónicamente con un procesador de señales digitales (DSP). Este procesador modifica el sonido multicanal decodificado de tal manera que el oyente cree que el sonido es espacial. Algunos fabricantes intentan generar un mayor efecto envolvente con las barras de sonido y ofrecen sistemas 4.1, 5.1 o incluso el denominado sistema 3D. Algunos de ellos también proyectan sonido en techos y paredes o vienen con barras adicionales que se colocan en la parte posterior del ambiente. La proyección busca reforzar la impresión espacial del sonido. "Las ondas sonoras individuales se envían contra las paredes o el techo, y el reflejo crea la impresión de que el sonido también viene de atrás o de arriba", explica Nico Jurran de la revista "c't". "Para esto, es necesario tener una habitación cerrada de tamaño normal", dice Laumann. Lo ideal es que la barra de sonido se coloque de manera de que la distancia hasta la pared izquierda y derecha sea la misma. En general, las habitaciones cuadradas son más adecuadas que las rectangulares. En ambientes abiertos, como por ejemplo los salones que tienen la cocina integrada, es difícil trabajar con el sistema de reflexión. "Con altavoces, en cambio, no habría problemas en obtener un sonido 3D satisfactorio", señala Jurran. Antes de concretar la compra, los especialistas recomiendan escuchar cómo suena la barra de sonido deseada. Además, allí donde se la pruebe puede sonar de manera muy distinta a como podría hacerlo luego en el hogar. También es importante analizar: ¿qué posibilidades de conexión tiene el televisor? ¿Se puede enchufar la barra de sonido sin adaptador? Nico Jurran aconseja pensar primero qué otros dispositivos se quieren utilizar junto al televisor, como por ejemplo un equipo de Blu-ray. "Entonces es mejor elegir una barra de sonido con varias conexiones disponibles", recomienda Jurran, que puntualiza que éstas deberían permitir la transmisión en alta calidad, como por ejemplo la resolución de imagen 4K. Además, la barra de sonido debería ajustarse al ancho del televisor "para que el sonido también llegue al borde exterior de la imagen", explica Jurran. De lo contrario, la combinación de un televisor grande y una pequeña barra de sonido resultaría en un efecto poco atractivo. dpa