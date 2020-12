Ana María Aldón defiende a Gloria Camila y a su marido tras la entrevista de Michu

17/07/2020 Ana María Aldón, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Ana María Aldón nos ha desvelado el disgusto que tiene porque se haya grabado a su madre después de hacerse públicos los problemas de salud que ésta padece: "Mi madre, que tiene 81 años, y está enferma con Alzheimer ¿es justo eso?". De esta manera, la mujer de José Ortega Cano ha dejado claro que está muy preocupada por la salud de su madre y también con la persecución que está recibiendo.



Como no podía ser de otra manera, la mujer de Ortega Cano ha mostrado su opinión sobre las palabras que vieron ayer la luz de Michu en una revista de tirada nacional. En cuanto a las palabras de Gloria Camila en las que declaraba haber ayudado siempre a la madre de su sobrina, la nueva colaboradora de televisión afirma: "Efectivamente".



Pero no ha quedado ahí, Ana María Aldón ha asegurado que su marido ayuda económicamente a Michu, pero no a escondidas de nadie: "¿Por detrás? Tendrá que ayudarla que es su nieta". De esta manera, Ana María se ha pronunciado sobre el estado de su marido y de Gloria Camila tras la entrevista tan demoledora que dio Michu.