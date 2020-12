17/12/2020 AMP.- Nigeria.- Boko Haram publica un vídeo de los más de 300 niños secuestrados en el noroeste de Nigeria. El grupo terrorista Boko Haram ha publicado este jueves un vídeo en el que se ve a algunos de los más de 300 estudiantes de una escuela secundaria secuestrados en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria, confirmando así que está detrás del rapto ocurrido el viernes pasado en Kankara. POLITICA AFRICA NIGERIA INTERNACIONAL YOUTUBE



El grupo terrorista Boko Haram ha publicado este jueves un vídeo en el que se ve a algunos de los más de 300 estudiantes de una escuela secundaria secuestrados en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria, confirmando así que está detrás del rapto ocurrido el viernes pasado en Kankara.



En la grabación de algo más de unos seis minutos, se puede ver a alrededor de una decena de niños, algunos bastante pequeños y todos polvorientos, y se escuchan algunos lloros y peticiones de ayuda. Uno de los estudiantes dice a cámara que han sido atrapados "por la banda de Abú Shekau" y pide que les ayuden. Según precisa, eran 520 pero algunos de ellos han muerto en los intentos por parte de las fuerzas de seguridad de rescatarles.



El menor, que habla en la grabación tanto en inglés como en hausa, ha pedido al Gobierno que resuelva la situación de forma amistosa y ha pedido que no se recurra a la fuerza para intentar liberarles, según informa el portal nigeriano HumAngle, que dirige Ahmad Salkida, un experto en Boko Haram que ya en el pasado ha tenido acceso a información de primera mano del grupo y que ha publicado esta grabación.



"Todos los ejércitos que mandéis aquí no les pueden hacer nada", afirma el menor, al que en toda la grabación se escucha como alguno de los secuestradores hace preguntas y comentarios para que hable. Además, pide al Gobierno que "disuelva todos los grupos de vigilantes", en referencias a las milicias de autodefensa que hay en esta zona del país, y "cierre todo tipo de escuelas", incluidas las coránicas.



En una segunda parte de la grabación se escucha hablar a Shekau quien, según HumAngle, se muestra satisfecho por la operación y subraya que con el vídeo ha demostrado que no mentía cuando en un mensaje anterior dijo que Boko Haram había secuestrado a los menores. "Incluso si yo no dijera nada, aquí están mi gente hablando y aquí están los chicos hablando también", ha subrayado.



LAS AUTORIDADES DICEN ESTAR NEGOCIANDO



La prueba de vida de algunos de los secuestrados se produce después de que el gobernador de Katsina, Aminu Masari, señalara el miércoles la BBC que tienen "información" de que los rehenes "están en los bosques de Zamfara" y precisó que ya se ha entablado contacto con los secuestradores.



Asimismo, insistió en que el secuestro no era obra de Boko Haram sino de bandidos locales. Masari señaló que quizá el grupo terrorista les ayudó "con entrenamiento o alguna otra ayuda, pero todos los nombres que tenemos hasta ahora son nombres de bandidos locales".



Boko Haram difundió un vídeo el martes en el que su líder reivindicaba el secuestro. "Lo que ha sucedido en Katsina se ha hecho para promover el islam y desalentar las prácticas no islámicas de la educación occidental, que no es el tipo de educación permitido por Alá y su sagrado profeta", señaló Shekau.



"Tampoco se está enseñando lo que Alá y su sagrado profeta mandaron. En lugar de eso están destruyendo el islam. Puede ser sutil pero Alá, el dios de los cielos y la tierra, conoce todo lo que está escondido. Que Alá promueva el islam y que nosotros podamos morir como musulmanes", subrayó Shekau, en su mensaje, al que ha tenido acceso HumAngle.



El secuestro de los más de 300 estudiantes niños en el instituto de secundaria de Kankara supone la mayor operación de Boko Haram en el noroeste de Nigeria, donde había limitado sus acciones a emboscadas contra las fuerzas de seguridad y secuestros a pequeña escala a cambio del pago de rescates.



Además, ha traído a la memoria el rapto en abril de 2014 a 276 niñas de un colegio de Chibok, en el estado de Borno, de las que 112 todavía permanecen en paradero desconocido y 164 fueron liberadas. El secuestro provocó una ola de condenas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y generó un movimiento, #BringBackOurGirls, que se mantiene a día de hoy y que apoya a las familias de las víctimas.