AMP.- Fútbol/Supercopa.- Real Madrid-Athletic y Barça-Real Sociedad, duelos de semifinales de una Supercopa en Andalucía

Almería organizará la Supercopa Femenina con duelos entre el Atlético y el Barça, y entre el Levante y el EDF Logroño



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Real Madrid-Athletic Club y FC Barcelona-Real Sociedad serán los duelos de la 'Final a Cuatro' de la Supercopa de España 2021, que se desarrollará en Córdoba, Málaga y Sevilla entre los días 13 y 17 de enero, mientras que la también andaluz Almería albergará la competición femenina, con los emparejamientos Levante-EDF Logroño y Atlético de Madrid-FC Barcelona.



De este modo, las tres ciudades andaluzas recogen el testigo de Arabia Saudí, que este año no podrá acoger la competición por la situación sanitaria, con el Nuevo Arcángel acogiendo el 13 de enero el duelo entre los blaugranas y realistas, y La Rosaleda el de los madridistas y el conjunto vizcaíno el 14. La final será el domingo 17 en el Estadio de La Cartuja.



El sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) durante la Asamblea General Extraordinaria deparó curiosamente que los dos emparejamientos sean exactamente iguales a los vividos por los cuatro equipos esta semana en sus partidos adelantados de la jornada 19 de LaLiga Santander.



Así, el Real Madrid iniciará la defensa del título conquistado el año pasado en Yeda ante un Athletic Club, al que ganó con apuros el martes en el Alfredo Di Stéfano por 3-1, mientras que el FC Barcelona, que el año pasado cayó en semifinales ante el Atlético de Madrid, derrotó por un trabajado 2-1 a la Real Sociedad este miércoles.



"Esta es una competición bonita y en la que tuvimos el año pasado una experiencia estupenda. Vamos a intentar hacer todo lo posible para volver a ganarla, aunque somos conscientes de la dificultad y ya sabemos por el martes que vamos a jugar contra un equipo competitivo. Pero confiamos en nuestros jugadores y en llegar a la final", expresó Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.



Por su parte, Manuel Delgado Meco, representante institucional del Athletic, reconoció que esta Supercopa les despierta "una gran ilusión" y no se olvidó de acordarse de su afición y de la de la Real Sociedad que todavía esperan poder acudir a ver la final de la Copa del Rey 2020 que no se ha podido disputar todavía, deseando que se cumpla "la presencia teórica" de espectadores para esta competición.



"Volvemos de nuevo a Andalucía, que es donde conseguimos la clasificación para la final de Copa. Va a ser una Supercopa muy disputada con dos partidos excepcionales", añadió.



En cuanto a la otra semifinal, Joan Ramón Ramos, vicepresidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, espera "un gran espectáculo" que les llegará en un "inicio muy duro" de 201 con "cuatro partidos fuera de casa en menos de diez días". "La Real ya nos demostró este miércoles su gran estado de forma y nos hizo sufrir, por lo que será un duelo competido y bueno para el espectáculo", remarcó.



El consejero de la Real Sociedad, Aitor Díaz de Mendibil, reconoció que están "atravesando un buen momento" y que ya sabían que se enfrentarían "a un gran rival". "Desde la humildad, vamos con la ambición esperando hacer una buena semifinal y, como no, una buena final", se sinceró.



ATLÉTICO-BARÇA EN LA SUPERCOPA FEMENINA DE ALMERÍA



En cuanto a la Supercopa Femenina, también se llevará a cabo en Andalucía, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería con los duelos entre el Levante y el EDF Logroño, el 11 de enero, mientras que la otra enfrentará al Atlético de Madrid y al FC Barcelona el 12, en lo que será una reedición de la semifinal que ambos disputaron el año pasado en Salamanca, con victoria culé por 3-2. Los ganadores se medirán en la final del sábado 16.



"Ya había informado al entrenador de que nos iba a tocar el Atlético porque nos ha tocado en la Supercopa y en la Champions, tenemos un imán", bromeó Joan Ramón Ramos. "Son dos equipos que se conocen mucho y que son dos de los platos fuertes tanto en Liga como en Champions, así que será un espectáculo que los aficionados van a tener ya en semifinales", indicó.



Por su parte, Antonio Alonso, vicepresidente del Atlético femenino, tiene claro que será "un partido durísimo, como siempre". "Pero seguro que lo vamos a competir a tope con el máximo de ilusión", aseguró el directivo.



Ruth García, representante de las Relaciones Institucionales del Levante, recordó que "jugar este tipo de competición es muy bonito", como ya hicieron el año pasado. "Estamos con ganas de pasar a la final, que en Salamanca nos quedamos a las puertas y esperamos estar este año", comentó.



Iván Antoñanzas, presidente del EDF Logroño, celebró que el equipo vaya a jugar esta competición y la final de la Copa de la Reina, algo que "suena muy bien", aunque "las posibilidades no son muchas". "Ascender hace tres temporadas ya era un logro y vernos aquí es demasiado grandes para nosotros, pero iremos con la intención de competir con lo que podamos", advirtió.



LA ASAMBLEA MANDATA A RUBIALES PARA EXTENDER EL CONTRATO CON ARABIA



Por parte del Gobierno andaluz estuvo presente en el sorteo Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte, que apuntó que están "trabajando mucho" para conseguir que "en menos de dos años" hayan convertido a la región "en la casa del fútbol de España.



"Estamos felices de haber sido elegidos Región Europea del Deporte en 2021 por primera vez en la historia, pero no consiste sólo en presentar un catálogo de eventos o partidos, sino que va mucho más allá, con una visión mucho más estratégica", puntualizó.



Luis Rubiales, presidente de la RFEF, dio las gracias al Gobierno de Andalucía por "volcarse en transmitir valores a través del deporte" y resaltó el "honor" para la región de acoger por "primera vez" las dos Supercopas de España, subrayando que es "difícil encontrar en el mundo una competición tan corta con esa calidad futbolística y con equipos de tanta excelencia" como en la masculina.



Antes del sorteo, el mandatario recordó que firmaron un contrato con Arabia Saudí para albergar la Supercopa masculina por "tres años más tres opcionales" y que en el 2021 deben informar a las autoridades del país asiático si quieren seguir "yendo allí".



Rubiales hizo hincapié en los "ingresos muy importantes" que reciben por este contrato y que se derivan sobre todo al fútbol no profesional, y por este motivo solicitó a la Asamblea que le diese potestad "para extender el contrato lo que sea suficientemente necesario para que esos ingresos puedan seguir llegando a la RFEF y dar cumplimiento a estas subvenciones y programas".



La propuesta del presidente obtuvo un respaldado unánime de 83 votos a favor, ninguno en contra, además de cinco abstenciones. "Es importante para mí que confiéis en mí para estas negociaciones. Voy a intentar que pese a que este año no se celebre allí que este contrato permita que los ingresos sigan llegando para poder garantizar en su totalidad estas subvenciones", declaró.