AMP.- Coronavirus.- Reino Unido repunta sus contagios diarios de COVID-19 con más de 35.000 pero rebaja los fallecidos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha registrado un fuerte repunte en sus contagios diarios de COVID-19, con más de 35.000 frente a los 25.000 constatados durante la jornada anterior, mientras que ha disminuido sus fallecidos debido a la enfermedad.



En concreto, el Ministerio de Salud británico ha confirmado 35.383 positivos en las últimas 24 horas, que han elevado el balance del país hasta las 1.948.660 personas contagiadas. Asimismo, Reino Unido contabiliza 66.052 decesos debido a la COVID-19, 532 nuevos frente a los más de 600 notificados el miércoles.



En relación a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 1.725 personas han requerido hospitalización por la COVID-19 durante este jueves, por lo que la cifra de internados en centros hospitalarios ha alcanzado los 18.009. De estos, 1.340 requieren respiración mecánica.



Entretanto, el ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, ha anunciado que varias zonas del este y del sudeste del país --Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, Hertfordshire, Surrey, Sussex Este, Cambridgeshire y Hampshire-- pasarán al nivel tres de alerta, el que implica las restricciones más severas desde este sábado.



Por su parte, Bristol y Somerset Norte pasarán del nivel tres al dos, mientras que Herefordshire pasará del dos al uno. El resto de zonas de Reino Unido que ya estaban en nivel tres de alerta permanecerán sin cambios. "Hemos llegado lejos, no debemos arruinarlo ahora", ha justificado Hancock, según informa la BBC.



Estos cambios implican que el 68 por ciento de la población británica --38 millones de personas-- vivirán bajo el nivel más alto de alerta en el marco de la pandemia desde este fin de semana.



CONFINAMIENTO EN IRLANDA DEL NORTE



Por otra parte, el Gobierno de Irlanda del Norte ha acordado imponer un confinamiento de seis semanas en la región a partir del 26 de diciembre, medida que será analizada en cuatro semanas para comprobar su rendimiento.



Bajo este confinamiento, los negocios no esenciales tendrán que cerrar desde Nochebuena, en un esfuerzo por frenar la propagación de la COVID-19.



Además, los servicios que implican un contacto cercano con el cliente, como las peluquerías, también tendrán que clausurar sus puertas, mientras que pubs, cafeterías y restaurantes operarán sólo para recoger productos. La primera semana de este confinamiento, que finalizará el 2 de enero, comprenderá medidas más estrictas, que implican que los negocios esenciales cierren cada día a las 20.00 horas.



La viceministra primera de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, ha reconocido que el confinamiento puede ser "decepcionante" para mucha gente, pero ha admitido que es necesaria una "intervención más profunda". "El sistema sanitario estará completamente aplastado si no intervenimos ahora (...) se trata de salvar vidas", ha agregado.