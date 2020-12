AMP.- Coronavirus.- El rey de Suecia admite que el país ha "fallado" en su respuesta a la pandemia

ESTOCOLMO, 17 (DPA/EP)



El rey Carlos Gustavo de Suecia ha lamentado que el país ha "fallado" en su respuesta a la pandemia, en su alusión más explicita a una emergencia sanitaria que ha dejado casi 7.900 víctimas mortales en el país, que registra peores datos que sus vecinos nórdicos.



"Creo que hemos fallado. Tenemos un gran número de muertos y eso es terrible", ha afirmado el monarca, en un documental que emitirá próximamente la televisión pública. El rey ha admitido también la "tristeza y frustración" que existe en "muchas familias", así como en las empresas que lo están pasando mal.



Los reyes se aislaron en la primera ola de la pandemia en uno de sus palacios y uno de sus hijos se ha visto obligado a guardar cuarentena recientemente tras dar positivo. Sobre la posibilidad de contagiarse él mismo, Carlos Gustavo, de 74 años, ha dicho: "Parece algo posible, cada vez se acerca más. No es algo que quieras".



Una comisión designada por el Gobierno concluyó esta misma semana que las autoridades habían fallado en la protección de las personas en residencias de ancianos y en otras instalaciones con largos ingresos, lo que en última instancia ha derivado en un gran número de muertes.



El empeoramiento de los datos en las últimas semanas está pasando factura también a la imagen del principal epidemiólogo del Gobierno, Anders Tegnell, cuyo nivel de apoyo ha caído 13 puntos, hasta el 59 por ciento según un sondeo de la firma Ipsos para el periódico 'Dagens Nyheter'.



Tegnell, sin embargo, sigue defendiendo las medidas adoptadas, considerablemente menos restrictivas a las de los países del entorno, y ha afirmado que a estas alturas aún no se puede decir que Suecia haya fracasado. "Más o menos todos los países estamos luchando con esto", ha afirmado a TV4, según la agencia Bloomberg.



El Ministerio de Sanidad ha actualizado este jueves los datos y ha elevado a 7.893 el número provisional de fallecidos por la pandemia, mientras que la cifra global de casos asciende a 357.466, informa el diario 'The Local'. Desde el inicio de la pandemia, casi 3.700 personas han pasado por unidade de cuidados intensivos en Suecia.