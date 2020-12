AMP.- Brexit.- Von der Leyen y Johnson subrayan el "gran desafío" de superar las diferencias en las negociaciones

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, han recalcado este jueves el "gran desafío" que representará superar las "grandes diferencias" existentes en las negociaciones para un acuerdo sobre las relaciones entre la UE y Reino Unido tras el Brexit.



En un comunicado conjunto difundido tras la conversación que han mantenido a última hora de la tarde de este jueves, Von der Leyen y Johnson han detallado que las diferencias se concentran, en particular, en la cuestión pesquera.



No obstante, se han felicitado por los "progresos sustanciales" logrados "en muchas cuestiones". "Las negociaciones continuarán este viernes", han concluido.



La llamada estaba programada para las 20:00 horas para "hacer balance" de los avances logrados en la última semana de negociaciones, según han informado fuentes de ambos lados, que han recordado que las divergencias persisten.



Este mismo jueves el negociador europeo, Michel Barnier, ha informado a los jefes de grupos políticos en el Parlamento europeo que se han dado avances significativos en los últimos contactos, pero ello no quita que sigan existiendo "escollos" importantes.



De hecho, Von der Leyen desveló el miércoles también en el Parlamento Europeo que los mayores problemas en materia de competencia y de gobernanza parecían estar resolviéndose pero que la cuestión pesquera seguía siendo lo más "difícil" de resolver. La UE reclama claridad y predictibilidad sobre el acceso que tendrá su flota a las aguas británicas, pero Londres rechaza de plano comprometer ningún acceso a futuro.



En este contexto el tiempo se agota para lograr un acuerdo a tiempo para su entrada en vigor el próximo 1 de enero, cuando expire el periodo transitorio, ya que todo pacto necesitará ser traducido a todas las lenguas de la UE y ser sometido al voto del Parlamento europeo y del británico.



El Parlamento Europeo, por su parte, ha dejado claro este mismo jueves que está dispuesto a convocar un pleno extraordinario antes de que acabe el año para examinar y votar un acuerdo, pero ha avisado de que solo lo hará si los textos legales del acuerdo llegan a la Eurocámara a más tardar este domingo a medianoche.