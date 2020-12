Alcaldesa de Bogotá y Leopoldo López abogan por la integración de venezolanos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López (i), y el líder opositor venezolano Leopoldo López (d) participan en una reunión con niños venezolanos denominada "Encuentro de Integración Venezuela" hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 17 dic (EFE).- La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el líder opositor venezolano Leopoldo López abogaron este jueves por la integración de los migrantes de ese país en la capital colombiana y pidieron "censurar" la discriminación en una ciudad donde viven más de 333.000 venezolanos.

"Bogotá es la ciudad del mundo donde hay más venezolanos fuera de territorio venezolano. De hecho, hay más venezolanos en Bogotá de los que tenemos en muchas ciudades del país. Y esa migración ha venido, a diferencia de otras, muy rápido", expresó a periodistas Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular.

El líder opositor señaló que en los últimos tres años ha habido un "aumento exponencial" de la migración venezolana, lo que ha "generado un gran impacto que ha obligado a adaptar las condiciones de los servicios públicos y de Colombia en general para poder recibir a tantas personas".

"Colombia es un ejemplo para el mundo entero en el tema de migración (...) eso se expresa cuando ríos de gente caminan por las carreteras de Colombia y en la orilla los colombianos les abren las puertas de sus casas, les dan un vaso de agua, un café, una sopa y hasta les ofrecen una cobija para que pasen la noche", dijo.

Un total de 1.715.831 venezolanos estaban en Colombia en septiembre pasado, un 0,4 % menos con respecto a los 1.722.919 registrados en agosto, según un informe divulgado el mes pasado por las autoridades migratorias.

NAVIDAD PARA TODOS

La alcaldesa estuvo con López en el encuentro "En Navidad la integración brilla en Bogotá", una iniciativa con la que las autoridades locales buscan reconocer la multiculturalidad como fuente de riqueza y mostrar cómo la ciudad gana con la llegada de los migrantes.

"Bogotá reitera su mensaje de afecto y de solidaridad. No ha sido un año fácil, pero de las dificultades es donde nacen las oportunidades. A todos los venezolanos en Bogotá, en Colombia, y en el mundo les mandamos nuestros mejores deseos", dijo la funcionaria en el acto.

En ese sentido, Leopoldo López dijo que la alcaldesa les comentó "todos los programas que tienen" y hoy pudieron "observar un programa de apoyo a los niños para darle mayores oportunidades a sus madres, para que puedan pasar de la migración asistencial a la migración productiva, que puedan trabajar, que se puedan insertar en la vida laboral".

Recordó además que lo que viven hoy los migrantes venezolanos en Colombia "en el pasado fue al revés".

"Fueron millones de colombianos los que durante muchos años migraron a Venezuela; hoy muchos de ellos han regresado con sus hijos, sus nietos y hoy en día toca esa migración con un flujo distinto", afirmó el líder opositor.

VENEZOLANOS Y CRIMINALIDAD EN BOGOTÁ

En octubre pasado la alcaldesa de Bogotá causó una polémica en Colombia al proponer que los venezolanos que cometan delitos sean deportados del país, declaraciones por las que recibió numerosas críticas de diferentes sectores.

"Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida a cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación", dijo en un acto público.

Al referirse hoy a sus compatriotas y la criminalidad, Leopoldo López señaló que por lo que ha visto "no hay una incidencia particular de los venezolanos en el tema de los delitos, pero puede haber algunas percepciones que lleven a ello".

"Yo creo que lo importante es que se asuma que independiente de quien cometa un delito hay que enfrentarlo", aseveró.

El líder opositor llegó al país el miércoles de la semana pasada buscando fortalecer el frente internacional contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En Colombia se ha reunido con el presidente Iván Duque y con el exmandatario Álvaro Uribe; visitó Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países, para ver de cerca la situación de miles de sus compatriotas que transitan a diario por esa zona, y el sábado pasado participó en Bogotá en la consulta popular convocada por la oposición venezolana.