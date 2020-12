Al menos siete muertos en el sur de Brasil por las fuertes lluvias

Según un comunicado del organismo de socorro, seis personas murieron en la ciudad de Presidente Getulio y otra en Ibirama, ambos municipios de la región conocida como Vale do Itajaí, próxima del balneario de Blumenau. EFE/ Thiago Sampaio/Archivo

Recife (Brasil), 17 dic (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras veinte están desaparecidas debido a las fuertes lluvias que castigan el estado brasileño de Santa Catarina, fronterizo con Argentina, informó este jueves la Defensa Civil regional.

Según un comunicado del organismo de socorro, seis personas murieron en la ciudad de Presidente Getulio y otra en Ibirama, ambos municipios de la región conocida como Vale do Itajaí, próxima del balneario de Blumenau.

De acuerdo con la Defensa Civil, las lluvias que comenzaron en la noche del miércoles y se prolongaron hasta las primeras horas de este jueves "provocaron estragos y dejaron personas desalojadas en municipios do Vale do Itajaí y de la región metropolitana de Florianópolis".

Presidente Getulio, municipio de 17.000 habitantes y localizado a 80 kilómetros de Blumenau, quedó incomunicado por causa de los deslizamientos de tierra que obstruyeron las vías de acceso y más de la mitad de la ciudad está sin energía y telefonía.

Un reporte preliminar indicó que unas veinte personas estaban desaparecidas y otras ciudades vecinas, como Aurora, Ascurra, Río do Sul y Apiúna registraron daños estructurales en varias de sus residencias.

En la zona metropolitana de la capital regional, Florianópolis, los municipios más afectados fueron Sao José, Palhoça y Santo Amaro da Imperatriz, con inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el Centro de Monitorización de Desastres Naturales (Cemaden) de Santa Catarina, las lluvias duraron doce horas continuas y alcanzaron 212 milímetros.

"Es un momento de solidaridad con todas las víctimas. Estamos trabajando desde las primeras horas y nuestros equipos ya están en el local para llevar auxilio para aquellos que fueron desalojados", comentó el gobernador de Santa Catarina, Carlos Moisés, citado en el comunicado.

De acuerdo con Moisés, "la situación todavía es de cautela ante la posibilidad de más temporales y, por eso, es importante que la población esté atenta y acate las orientaciones de la Defensa Civil.