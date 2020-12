Al Bano se quita la máscara en su regreso más esperado en televisión

MADRID, 16 (CHANCE)



"Me lo he pasado súper bien" ha sido lo primero que ha pronunciado Pastora Soler en cuanto se ha quitado la máscara que, medio le asfixiaba, en la semifinal de Mask Singer en Antena Tres. Lo cierto es que ha sido una sorpresa para todos que fuera ella quien se escondiese detrás del Pavo Real.



Y es que la cantante lo ha tenido bastante difícil porque Malú, Vanesa Martín y Eva González son muy amigas suyas, íntimas, y la empezaron a calar con algunos giros de voz que tuvo la artista en sus actuaciones: "Las dos primeras apariciones mías estaban despistados y yo estaba encantada. Malú empezó a calarme más tarde y Vanesa Martín igual. Es que son amigas y me tienen muy calá".



LA SORPRESA DE LA NOCHE, AL BANO



Pero no ha sido la única que se escondía debajo de un disfraz, también lo ha hecho Al Bano, la persona que estaba debajo del disfraz de girasol. Lo cierto es que todos los miembros del jurado estaban seguros de que esa voz no podía pertenecer a otra persona que no fuera él, y así ha sido.



Al Bano ha regresado a televisión después de años sin pisar los platós de España, ya que recordemos que las últimas veces que hemos vistos al gran cantante frente la cámara fueron para hablar sobre la desgraciada desaparición de su hijo, pero eso ya quedó tiempo atrás.



Una bofetada sin manos que ha dado a quien se quiera dar por aludido, ya que Al Bano ha confesado que: "Cuando me han llamado para venir a este programa me ha gustado mucho más... porque amo mucho a España, igual que a mi país". De esta manera, el programa de Antena Tres nos ha vuelto a sorprender.