2-1. Vela lidera triunfo del LAFC, que jugará la semifinal ante el América

En la imagen Carlos Vela de Los Ángeles FC. EFE/ Gustavo Becerra/Archivo

Orlando (Florida, EE.UU.), 16 dic (EFE).- El delantero mexicano Carlos Vela marcó un gol de penalti y se erigió en el líder del ataque de LAFC, que venció este miércoles por 2-1 al Cruz Azul en partido de eliminación directa de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Debido a que ambos equipos no pudieron disputar el partido de ida por culpa de la pandemia de coronavirus, la reanudación de la competición en la sede burbuja de Orlando, su pase a la semifinal se tuvo que definir a partido único.

La victoria puso a LAFC en la semifinal que disputará el sábado, 19 de diciembre, en el mismo escenario del Exploria Stadium, de Orlando, contra las Águilas del América, que en el primer partido de la doble cartelera, perdieron por 1-0 frente al Atlanta United, que fue el de vuelta, pero clasificaron con un global de 3-1, tras haber ganado el de ida por 3-0, en el Estadio Azteca.

Mientras que la primera semifinal la jugarán, también en el mismo escenario y fecha, el CD Olimpia de Honduras ante los Tigres de la UANL, que eliminaron al Impact de Montreal y al New York City, respectivamente.

Como se esperaba, el Cruz Azul tras el histórico colapso que sufrió en el partido de vuelta de la semifinal del campeonato de la Liga MX, llegó a Orlando bajo de motivación y confianza ante un rival que fue superior en todas las facetas del juego, especialmente en el ofensivo.

La primera parte fue de completo dominio del equipo angelino, con mejor posición en el campo, concentración y juego de ataque que le permitió tener las oportunidades más claras de gol.

Pero sería el Cruz Azul el que se pusiese por delante en el marcador cuando al minuto 15, el peruano Yoshimar Yotún marcó de penalti el 0-1 después que el defensa colombiano Eddie Segura le cometió una falta dentro del área al mediocampista mexicano Orbelín Pineda.

La ventaja del Cruz Azul en el marcador se mantuvo hasta el minuto, pero el ritmo de juego y el dominio siguió del lado de LAFC que lo vio recompensado cuando al minuto 36, Vela el mejor del equipo angelino y del partido, forzó una falta dentro del área que le hizo el arquero Sebastián Jurado y transformó la pena máxima para poner el empate (1-1) en el marcado con el que se llegó al descanso.

Antes de los penaltis, LAFC podría haber abierto el marcador en el minuto 9 cuando el delantero uruguayo Diego Rossi disparó y el balón se estrelló en el travesaño.

Luego sería Mark-Anthony Kaye, quien también tuvo una oportunidad de oro en el minuto 33, pero fue rechazada por Jurado cuando el mediocampista de LAFC hizo un tiro potente con su pierna buena, la izquierda.

Nada cambió en la segunda parte con el equipo angelino en control del balón, el centro del campo y creando las mejores oportunidades de gol, que no cristalizaron por la buena actuación de Jurado, que acabó como la figura del equipo mexicano.

Pero, el joven de 19 años, el ghanés Kwadwo Opoku, que había salido al minuto 58 de la segunda parte, se encargó de marcar el 2-1 cuando se cumplía el 71 de la complementaria.

El gol cayó como un jarro de agua fría en la moral del equipo mexicano, que se encontró sin ninguna capacidad de reacción ante el mejor juego individual y de conjunto que siempre presentó el club angelino, que fue justo vencedor y semifinalista.

Ficha técnica:

2 - LAFC: Kenneth Vermeer; Tristan Blackmon (m.88, Mohamed El-Munir), Jesús David Murillo, Eddie Segura, Diego Palacios; José Cifuentes (m.80, Latif Blessing), Mark-Anthony Kaye, Eduard Atuesta, Diego Rossi (m.80, Brian Rodríguez), Danny Musovski (m.58, Kwadwo Opoku) y Carlos Vela.

Entrenador: Bob Bradley.

1 - Cruz Azul: Sebastián Jurado; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Luis Romo, Julio Domínguez; Orbelín Pineda (m.83, Misael Domínguez), Yoshimar Yotún, Rafael Baca, Elías Hernández (m.51, Adrián Aldrete); Roberto Alvarado (m.83, Ignacio Rivero) y Santiago Giménez (m.51, Milton Caraglio).

Entrenador: Luis Armando González

Goles: 0-1, m.15: Yoshimar Yotún (penalti). 1-1, m.38: Carlos Vela (penalti). 2-1, m.71: Kwadwo Opoku.

Árbitro: Said Martínez (Honduras). Mostró tarjeta amarilla a Pablo Aguilar (m.41) y a Yoshimar Yotún (m.83), del Cruz Azul.

Incidencias: Partido de eliminación directa de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputó en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida).