1-2. El Getafe salva los muebles en el descuento ante el modesto Anaitasuna

El delantero del Getafe, Ángel (2d), celebra con sus compañeros tras marcar un gol durante el partido de la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol disputado este jueves en Azkoitia (Guipúzcoa). EFE/ Juan Herrero

Azkoitia (Gipuzkoa), 17 dic (EFE).- El Getafe pasó de ronda en la Copa del Rey ante el Anaitasuna de Tercera División pero precisó de mucho sufrimiento y estuvo a remolque hasta que los goles de Enes Ünal y Ángel, de penalti en el descuento, dejaron las cosas en su sitio.

El recuerdo de lo ocurrido la pasada temporada ante El Palmar, con mucha angustia para los madrileños, rondó el estadio deTxerloia en esta primera eliminatoria con los equipos de Primera y el Getafe se afanó para que se notara la diferencia de tres categorías entre uno y otro equipo, aunque le costó.

No se amilanó el conjunto local, en el que tres cuartas partes son jugadores de las categorías inferiores del modesto club guipuzcoano, le echó valentía y se acercó tanto al área rival como el Getafe en la primera mitad, aunque no llevó un peligro real a la portería de Yañez.

El partido se animó en el segundo tiempo porque el Anaitasuna, en un saque de esquina, cogió en un renuncio a la defensa getafense y Eskurtza, libre de marca, marcó el 0-1.

El gol generó muchos nervios en el equipo de Bordalás, que movió enseguida su banquillo para intentar una remontada que pudo empezar en dos claros mano a mano de Mata ante Ruiz que le ganó el cancerbero local.

Lograría el empate el recién entrado Enes Ünal en su primer remate, pero todavía quedaba marcar otro para pasar la eliminatoria y éste llegó con mucho suspense, cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga.

Ángel entraba en el área cuando el partido terminaba y era derribado entre dos defensores locales, el árbitro no lo dudó y concedió la pena máxima que el delantero canario, para respiro de su equipo, convirtió en el tanto del triunfo.

- Ficha técnica:

1.- Anaitasuna: Ruiz; Odriozola, Aranda, Eskurtza; Azcoitia, Soraluze, Pastrian, Barbarín (Gárate, min. 76); Araobalaza (Aramendi, min. 63), Arzallus (Letamendi, min. 85) y Ugarte (Mikel, min. 63).

2.- Getafe: Yañez; Iglesias Sánchez, Dakonam (Olivera, min. 60), Chema, David Alba (Cabaco, min. 46); Portillo, Ante Palaversa (Cucurella, min. 60), Abdulai, Diaby (Ángel, min. 60); Mata (Ünal, min 67) y Patrick Finn.

Árbitro: Cordero Vega (Cantabria). Amonestó a Eiagirre, Olivera, Abdulai.

Goles: 1-0, min. 54: Eskurtza.1-1, min. 73: Enes Ünal. 1-2, min. 90+3: Ángel, de penalti.

Incidencias: encuentro de Copa del Rey disputado en el campo de Txerloia, sin público por las restricciones sanitarias.