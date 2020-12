1-0 (3-1). El América pierde con el Atlanta United, pero llega a la semifinal

En la imagen los jugadores de las Águilas del América. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Orlando (Florida, EE.UU.), 16 dic (EFE).- Las Águilas del América perdieron este miércoles por 1-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero alcanzaron la semifinal con un marcador global de 3-1.

Después de haber ganado el pasado marzo por 3-0 el partido de ida, disputado en el Estadio Azteca, las Águilas llegaron a la sede burbuja del Exploria Stadium, de Orlando (Florida), con todo resuelto.

Al margen de la diferencia futbolística que existe entre ambos equipos, la ventaja permitió al América convertir el partido en un puro entrenamiento de cara a lo que pueda ser el duelo de la semifinal, que se dará con el ganador del segundo partido que esta noche van a disputar el Cruz Azul de México contra LAFC.

El duelo entre la "Máquina" y el equipo angelino de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos será el único que disputen ambos clubes después que la pandemia del coronavirus impidió el pasado marzo que jugasen el encuentro de ida.

El planteamiento táctico de un 5-3-2 que presentó el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, no dejó ninguna duda que su único objetivo era asegurar la cómoda ventaja que traían del primer partido y fue todo un acierto.

Aunque el Atlanta United tuvo la posesión del balón (un 64 por ciento) e hizo el mayor desgaste físico en busca del gol, este no llegó porque el arquero internacional Guillermo Ochoa surgió como la gran figura del América al realizar seis intervenciones que mantuvieron invicto su marco hasta el minuto 82.

El medio volante ofensivo Jackson Conway, que había salido al minuto 80, fue el autor del único gol del partido, que salvó el honor al Atlanta United y le dio el merecido triunfo, no tanto por su buen fútbol, sino porque fue el equipo que tuvo mayor desgaste físico y el único que buscó la merecida victoria.

Pero el gol llegó demasiado tarde y sin tiempo material para pensar en forzar el empate e ir a los penaltis, lo que hizo que algunos jugadores del Atlanta United, como el argentino Marcelino Moreno, perdiese el control y fue expulsado con roja directa al minuto 90.

Si no hubiera sido por varias atajadas claves de Ochoa, el Atlanta United podría haber montado una remontada completa contra el mismo club de la Liga MX al que vencieron por el título de la Copa Campeones 2019.

Ochoa robó dos veces a su compatriota Erick "Cubo" Torres en el minuto 69, negando su único esfuerzo luego de que el defensa George Bello cruzara un balón por bajo a los pies del delantero.

En la primera parte, al minuto 24, también salvó una gran volea sobre la marcha del centrocampista argentino Ezequiel Barco.

Otra oportunidad clave surgió en el minuto 15, pero el tiro raso del lateral derecho argentino Franco Escobar al poste derecho fue atajado por Ochoa, presagiando lo que iba a ser su actuación el resto del partido.

Junto a Conway, como autor del gol, Barco, hasta que estuvo en el campo, volvió a ser el jugador más destacado en el ataque del Atlanta United, que puso punto final a una temporada para el olvido.

El Atlanta United en la que el entrenador holandés Frank de Boer fue despedido después del Torneo Regreso y el puesto lo ocupó de forma interina el escocés Stephen Glass.

Ficha técnica:

1 - Atlanta United: Brad Guzan; Franco Escobar, Fernando Meza, Miles Robinson, George Bello; Ezequiel Barco (m.62, Erick Torres), Eric Remedi (m.80, Matheus Rossetto); Erik López (m.76, Jack Gurr), Emerson Hyndman, Jake Mulraney (m.80, Jackson Conway; y Adam Jahn (m.62, Marcelino Moreno).

Entrenador: Stephen Glass

0 - América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Santiago Cáseres, Jesús Escoboza (m.86, Luis Reyes); Leonardo Gabriel Suárez (m.74, Antonio López), Richard Sánchez, Francisco Córdova; Federico Viñas (m.82, Esteban Lozano) y Roger Martínez (m.74, Roger Martínez).

Entrenador: Miguel Herrera.

Goles: 1-0, m.82: Jackson Conway.

Árbitro: Ismael Cornejo (El Salvador). Mostró tarjeta amarilla a Eric Remedi (m.27) y Miles Robinson (90+3) y roja directa a Marcelino Moreno (m.90), del Atlanta United. Por parte del América, el jugador amonestado fue Santiago Naveda (m.90).

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputó en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida).