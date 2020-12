0-2. El San Juan da la cara ante un solvente Granada

Los jugadores del Granada celebran su segundo gol conseguido ante la A.D San Juan durante el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey que estos dos equipos juegan hoy en el estadio de la A.D. San Juan, en Pamplona. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 17 dic (EFE).- El Granada avanzó a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras vencer 0-2 al San Juan, de Tercera División, en un partido en el que el equipo navarro no paró de buscar la portería del conjunto andaluz, sin éxito.

El trabajo de varias semanas del San Juan pronto se vio deslumbrado por el gol de Kenedy a los 50 segundos de partido. El brasileño no falló en un mano a mano ante Tasio y firmó el 0-1.

Los de Pamplona, pese al golpe, no perdieron la ilusión de darle la vuelta al encuentro. Fueron dominadores de la posesión en los primeros 30 minutos hasta que un Granada que basó su juego en los contragolpes volvió a castigar a los de Bebeto.

Molina, en el minuto 26, empujó a la red un pase del canterano Aranda para doblar la ventaja visitante.

Tras el 2-0, los pupilos de Bebeto siguieron a lo suyo, tocando y tocando el balón con paciencia para tratar de llegar a la portería visitante.

A dos minutos del descanso, Eneko Ezkurra estrelló un testarazo en el larguero.

Tras una primera mitad igualada pese al 0-2, los de Diego Martínez salieron con más ímpetu tras el descanso y se hicieron con el control del juego.

El técnico local buscó revolucionar el partido agotando los cambios, pero no lo consiguió.

Arbeloa fue el mejor de los verdes. A 2 minutos del final tuvo el gol de la honra en sus botas, pero su volea con la zurda se topó con Aarón, muy seguro durante todo el duelo.

- Ficha técnica:

0 – San Juan: Tasio; Foncillas (Dufur, m.25), Lacomba, Ezkurra (Salinas, m. 80), Goicoechea; Ezkurra (Palacios, m.46), Lalinde, Mercero, Zabaleta (Arbeloa, m.65); Lezáun y Iriguíbel (Irigoyen, m. 65)

2 – Granada: Aarón Escudet; Pepe (Sergio Baracia, m.80), Germán, Nehuén, Quini; Aranda (Isma Ruíz, m. 65), Eteki, Azeez, Kenedy (Puertas, m.65); Soro y Jorge Molina.

Goles: 0-1, m.1: Kenedy. 0-2, m.26: Molina.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario). Amonestó al visitante Nehuén.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en las instalaciones de la Agrupación Deportiva San Juan ante 80 espectadores, todos jugadores de las categorías inferiores del club navarro.