Zidane considera a Benzema el mejor delantero francés de la historia

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no dudó este martes en considerar a su delantero Karim Benzema el mejor delantero francés de la historia, tras su doblete en la victoria 3-1 sobre el Athletic de Bilbao.

"Para mí, sí. Lo que está haciendo lo demuestra, lleva mucho tiempo en el Real Madrid, al final su palmarés, lo que ha hecho, habla por sí mismo, para mí es el mejor está clarísimo", afirmó Zidane.

El técnico merengue se expresó así al ser preguntado por una encuesta de la revista France Football que se interrogaba sobre si Benzema es el mejor delantero francés de la historia.

Zidane se deshizo en elogios hacia Benzema, autor de dos de los goles de su equipo en la victoria liguera 3-1 sobre el Athletic de Bilbao.

"Ahora es un jugador más hecho también, pero siempre ha demostrado que no es un '9' puro, no sólo piensa en el gol. Por eso me gusta, me encanta, porque no tiene solo eso en la cabeza", explicó Zidane.

"Se asocia, si tiene que dar un pase al compañero... Es lo que me gusta a mí en el fútbol. Tiene las dos cosas. Incluso cuando no hace un gran partido, al final mete dos goles. Eso es lo que tiene Karim", concluyó Zidane, satisfecho con el partido.

"Es el cuarto partido consecutivo ganando, son cuatro victorias, es un 3-1 merecido y una victoria merecida", aseguró Zidane.

