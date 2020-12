VÍDEO: El rey Felipe pone en valor el papel ejemplar y solidario de las empresas españolas durante la pandemia

16/12/2020 El rey Felipe VI en los Premios Empresariales 2020 de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM). POLITICA DAVID MUDARRA / DAVID MUDARRA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El rey Felipe VI ha puesto en valor este miércoles el papel ejemplar y solidario que han jugado las empresas españolas durante los momentos más duros de la pandemia por la Covid-19 en la entrega de los Premios Empresariales 2020 de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).



El rey ha presidido en el Auditorio Nacional de Música la gala de entrega de estos galardones, que en esta ocasión ha reconocido a Álvarez Gómez, empresa dedicada a los perfumes con más de 100 años de trayectoria, a Iberia, por llevar "93 años conectando Madrid y España con el mundo". También ha contado con un reconocimiento especial para Ifema.



"Durante estos meses hemos podido constatar el compromiso del amplio colectivo que conforman nuestros empresarios", ha subrayado el monarca, tanto por ser "ejemplares" ante "la difícil responsabilidad de mantener su actividad económica" como al no haber dudado en movilizarse para ayudar en esta situación "dejando al margen sus complicadas situaciones".



Durante su intervención, el rey ha puesto en valor así el papel de las empresas durante la pandemia, recordando el papel de muchas de ellas que no dudaron "en movilizarse para ayudar, para aportar solidariamente al bien común".



"Todos esos casos -algunos conocidos, pero la mayoría anónimos-, son muestra de lo ejemplares, responsables y solidarias que son las empresas españolas, una realidad que es justo reconocer y agradecer", ha destacado Felipe VI, que ha recordado que han sido "demasiados los empresarios o autónomos que no han podido hacer frente a las consecuencias de la pandemia, o que siguen luchando cada día por continuar con su actividad".



En esta línea, el rey ha puesto en valor al tejido empresarial, la mayor parte del cual ha sido golpeado por la pandemia, y su capacidad de resistencia. "Quienes, por ahora, no han podido resistir este golpe y los que siguen -los que seguís- aguantando pese a las circunstancias tan adversas, merecéis sin duda todo el reconocimiento y apoyo social e institucional", ha dicho.



LOS PREMIADOS



En esta edición, CEIM ha reconocido con el Premio a la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) a la empresa Álvarez Gómez, firma que creó su primera fragancia en 1912. "Desde entonces, ha formado parte de Madrid a través de numerosos comercios entrando en los hogares de muchos españoles con su inconfundible imagen", ha destacado el monarca sobre ella.



El reconocimiento como Empresa Emblemática ha recaído en la aerolínea Iberia por llevar "93 años conectando Madrid y España con el mundo". "Estamos convencidos de que a pesar de los convulsos momentos en que se encuentra el sector, Iberia sigue -y seguirá- llevando por el mundo nuestra bandera y el nombre de nuestro país dando servicio a viajeros de todas las nacionalidades", ha subrayado el rey.



Finalmente, Ifema se ha hecho con el reconocimiento especial, que galardona sus 40 años de servicio al desarrollo empresarial y crecimiento de Madrid y España. Entre los elementos que se han destacado, ha estado el papel que jugó Feria de Madrid en la primera ola del coronavirus, con su hospital de emergencia, y cómo ahora, superada la parte más dura de la crisis sanitaria, está tratando de impulsar la reactivación económica de una manera segura.



Sobre ella, Felipe VI ha puesto en valor que esta "institución ferial mundialmente apreciada" ha cumplido 40 años de trayectoria "prestando servicios de indudable valor para Madrid y para toda España".



Por su parte, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha puesto el foco durante su intervención en la necesidad de "reconocer el mérito de las empresas", especialmente en el contexto pandémico; ante lo que ha pedido que se tomen medidas de calado ante la inminente crisis con ayudas directas, rebajas fiscales y flexibilidad.



Asimismo, ha agradecido a Felipe IV su "ánimo y el apoyo entusiasta y eficaz que siempre ha prestado para impulsar al tejido empresarial y la presencia internacional de las empresas españolas".



Al acto han asistido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



