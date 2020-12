Varios estados de EEUU demandan a Google por prácticas monopólicas

Texas lidera demanda colectiva contra Google por prácticas monopólicasNueva York, 16 Dic 2020 (AFP) - El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el miércoles que interpuso, junto a varios otros estados, una demanda contra Google por prácticas monopólicas en el manejo de la publicidad. La acción legal acusa al gigante de internet de "comportamiento monopolista", "prácticas de exclusión" y "declaraciones engañosas", dijo Paxton en Twitter en un video precedido por el mensaje: "Este 'Goliat' de internet ha utilizado su poder para manipular el mercado, destruir la competencia y perjudicarlo a USTED, el consumidor".La denuncia no estaba disponible de inmediato en el sitio de servicios de Paxton y este último no especificó qué estados participaban de la demanda. "Cuando usted visita el sitio en internet de un medio que conoce y en el que confía, como el Wall Street Journal o su periódico local preferido, probablemente vea anuncios colocados allí por Google. Pero Google no le dice al público que manipula las subastas de anuncios", dice Paxton en el video. La subasta es el método que utiliza el gigante de internet para decidir qué anuncios aparecerán para una búsqueda particular y el orden en que se mostrarán en la página."No es justo que Google haya eliminado de hecho a la competencia y se haya coronado como el jefe de la publicidad en línea", agregó. Esta demanda representa una dificultad adicional para la empresa californiana, cuyo modelo basado en servicios gratuitos y publicidad dirigida a partir de los datos de sus usuarios se encuentra en la mira tras el inicio de una acción judicial por parte del Departamento de Justicia. El gobierno de Estados Unidos acusó a Google en octubre de mantener un "monopolio ilegal" sobre la investigación y la publicidad en línea. La empresa fundada en 1998 es criticada por haber utilizado y abusado de técnicas para excluir a sus competidores, siendo a menudo "juez y parte". Texas y otros estados se unieron a la denuncia del departamento. Según el sitio web Politico, varios estados estadounidenses liderados por los fiscales generales de Colorado y Nebraska podrían presentar otra denuncia similar el jueves contra Google, también dirigida a su motor de búsqueda. Varias plataformas digitales, entre ellas Amazon, TripAdvisor y Yelp, ya se han quejado de que Google prioriza sus propias ofertas en los resultados de búsqueda.jum/lo/la/ll/dg