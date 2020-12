Vanguard hace historia con 1er fondo de acciones de US$1 billón

(Bloomberg) -- Un fondo de renta variable de Vanguard Group se ha convertido en el primero de su clase en alcanzar US$1 billón de activos, un testimonio del auge de la inversión basada en índices de los últimos treinta años.

Vanguard Total Stock Market Index Fund, a la vez un fondo de inversión y un fondo cotizado en bolsa, tenía US$1,04 billones de activos a fecha de 30 de noviembre, según muestran los datos de la compañía.

“Dado que Vanguard dio origen a la inversión indexada, parece apropiado que uno de sus fondos insignia sea el primero en alcanzar esta marca histórica”, dijo Nate Geraci, director de ETF Store, una firma de asesoría de inversiones.

Si bien el alza de la renta variable estadounidense está impulsando el fondo, este también se está beneficiando de una disminución de las comisiones, una tendencia impulsada por Vanguard, pionera en inversiones pasivas de bajo coste. Vanguard Total Stock Market Index Fund se creó en 1992, y el correspondiente ETF le siguió en 2001.

“Los inversores saben ahora mucho más de la importancia de las comisiones de los fondos y del bajo rendimiento en serie de la gestión activa”, dijo Geraci. Esos factores podrían impulsar aún más el fondo durante décadas, dijo.

Vanguard sigue un formato inusual. Sus ETF son una clase de acciones de sus fondos de inversión. El Vanguard Total Stock Market ETF atrajo la mayor cantidad de efectivo de todos los fondos cotizados en lo que va de año, con ingresos netos de US$30.800 millones. Vanguard, el principal emisor en entradas de ETF este año, controla el 28% del sector de US$5,3 billones.

Nota Original:Vanguard Makes History With the First $1 Trillion Equity Fund

