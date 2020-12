Un empujón al sector agroalimentario para llegar al mercado

Prototyping A+++ es un proyecto transfronterizo coordinado por la Fundación Andanatura de Sevilla que permite desarrollar prototipos de productos, diseñar su imagen y probarlos directamente entre los consumidores. EFE/ Fundación Andanatura

Lisboa, 16 dic (EFE).- Nelson Luz cosecha piñón ibérico en la sierra de Huelva, pero quería establecer su marca y llevarla al canal gourmet. El empujón para lograrlo ha llegado de un proyecto hispanoluso que enseña a empresas agroalimentarias a poner su producto en el mercado de forma competitiva.

La de Luz es una de las 130 empresas de Andalucía (España) y del Algarve y el Alentejo (Portugal) que se han beneficiado de Prototyping A+++, un proyecto transfronterizo coordinado por la Fundación Andanatura de Sevilla que permite desarrollar prototipos de productos, diseñar su imagen y probarlos directamente entre los consumidores.

El objetivo es simple: ayudar a pequeñas empresas del sector que, aunque puedan tener un producto o proyecto de calidad, no cuentan con los recursos o los conocimientos necesarios para llevarlos al mercado de la mejor manera.

"Queríamos que sacaran productos que tuvieran más valor en el mercado y se adaptaran a los consumidores", cuenta a EFE el director técnico del proyecto, Gerónimo Sánchez, que explica que las pequeñas empresas del sector agroalimentario "saben mucho" de producir pero a veces les falta adoptar una perspectiva de cliente.

DE LA FÁBRICA AL ENVASE

Por el proyecto, que tiene un presupuesto de 881.630 euros y está financiado al 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP), han pasado empresas y emprendedores a quienes se ha ayudado de diversas formas.

Para unos artesanos cerveceros que tenían muy clara la idea y la receta de su brebaje, el desafío era encontrar dónde elaborarlo sin asumir una enorme inversión.

Con ellos se siguió la estrategia de "fábrica blanca", que permite alquilar las instalaciones de otra empresa para producir sin tener que invertir en una factoría propia, al menos hasta comprobar que el producto funciona en el mercado.

En otros casos, la clave estaba en el tamaño y el envase, como una panadería de Villamanrique de la Condesa que redujo la dimensión de sus cuñas y las colocó en cajas, o unos productores de higos chumbos del Alentejo a quienes se ayudó a diseñar un envase para que se pudiesen manipular más cómodamente.

El envase y la imagen de marca han sido las claves en el proyecto de Nelson Luz y su "Piñonera Almenasterense", que ahora comercializa piñones ibéricos en tarros de cristal en el canal gourmet.

"Nos ayudó a fijar la marca y a orientar el 'packaging' del producto", explica a EFE Luz, que destaca las herramientas y estrategias de márketing que ha aprendido "para poder montar un producto que tiene excelencia máxima a nivel mundial, pero que también tiene que ser competitivo a nivel de imagen".

DIRECTO AL CONSUMIDOR

El proyecto no sólo se queda en el diseño o la elaboración, también permite a los empresarios probar cómo funciona en el mercado.

"Se trata de llevar esos prototipos que ya están producidos a tiendas, de manera que reciben un feedback real de clientes reales", señala la técnica de comunicación del proyecto, Ana de Haro.

Y todo de una forma más rápida y barata que si lo hiciesen por su cuenta, como explica Gerónimo Sánchez: "Una pequeña empresa, para lanzar un producto nuevo al mercado, necesitaba hacer un proyecto e invertir dinero. Con Prototyping sólo necesita contratar unos servicios, con menos costes, y disminuye el tiempo de poner el producto en el mercado", dice.

Los piñones de Nelson Luz se probaron en España y Portugal, pero no son los únicos: se realizaron un total de 26 test de mercado en ambos países.

Una experiencia que arroja luz sobre el producto y también "una dosis de realismo", señala el director del proyecto, porque los test de mercado "a veces son un poco duros y hunden sus perspectivas".

PRÓXIMO PASO: EXPORTAR

Pero también les permite plantearse la posibilidad de llevar el proyecto más allá de sus fronteras, y Andanatura ha querido acompañar ese paso con otro proyecto transfronterizo, Prototyping Export, una iniciativa cuya inversión será de 1.031.516,80 euros, financiados al 75 % a través del POCTEP

Harán test en mercados del centro y norte de Europa en un total de 15 ciudades europeas en las que se probará cómo funcionan productos agroalimentarios de la Eurorregión que conforman Andalucía, Alentejo y Algarve.

Y podrán hacerlo "a nivel conjunto, nivelar los costes de exposición y exportación y tener la colaboración mancomunada de las administraciones públicas", señala Nelson Luz, que llevará sus piñones a otros rincones de Europa. Paula Fernández