Tigres y Olimpia se citan en las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf

Tigres de México y Olimpia de Honduras superaron el martes sus eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, ante el New York City y el Montreal Impact de Thierry Henry, y se enfrentarán el sábado en las semifinales.

En partidos de vuelta de cuartos disputados en el Exploria Stadium de Orlando (Florida, Estados Unidos), Tigres goleó 4-0 a New York City mientras que Olimpia cayó 1-0 ante el Montreal canadiense pero avanzó por su triunfo 2-1 en la ida el pasado marzo, antes de que la competición se suspendiera por el coronavirus.

A nueve meses de la suspensión, la Concacaf decidió terminar su principal torneo de clubes durante una intensa semana de juegos a puerta cerrada en la sede única de Orlando, replicando la estrategia empleada por la Liga de Campeones de la UEFA.

En uno de los dos partidos del martes de cuartos de final - que se completarán el miércoles con los choques entre Atlanta y América y entre Los Angeles FC y Cruz Azul - Tigres ganó con comodidad a New York City con tres asistencias de gol del extremo colombiano Luis Quiñones.

"En lo personal se hicieron las cosas bien. Es algo que trabajo cada día, asistir a mis compañeros, y fue importante para lo que se viene. Si estamos a la altura lograremos el objetivo de ganar la 'Conca'", dijo el ex jugador de Independiente Santa Fe y Pumas.

Las dianas de los felinos llegaron por parte de su estrella francesa André-Pierre Gignac en el minuto 30, el joven uruguayo Leonardo Fernández en el 49, el brasileño Rafael Carioca en el 64 y el mexicano Javier Aquino en el 85.

El equipo de Monterrey (norte de México), que ha caído en tres finales de este torneo en los últimos cinco años, había ganado 1-0 en Nueva York en el juego de ida en marzo.

Sobre su próximo rival, el técnico de Tigres, Ricardo 'Tuca' Ferretti, dijo que es "otro equipo de buen nivel".

"Debemos mejorar en ciertas cosas de este partido y olvidarnos de este triunfo porque el siguiente partido va a ser distinto. Debemos seguir atentos y ojalá podamos tener este equilibrio que hoy demostramos", dijo el veterano estratega brasileño.

- Nueva decepción para Thierry Henry -

En el otro choque del martes, el Olimpia cayó 1-0 ante el Montreal con un gol del alemán Amar Sejdic en el minuto 57. A pesar de la derrota, Olimpia consiguió el pase gracias al valor doble de los goles conseguidos como visitante en el 2-1 de la ida.

"En 180 minutos hicimos las cosas mejor. Ellos estaban más frescos porque no venían de jugar un clásico (el sábado ante Marathón)", dijo el técnico de Olimpia, el argentino Pedro Troglio.

"En un país distinto, sin jugar como local como debíamos ante nuestra gente, hay que reconocerle a estos chicos que pusieron a Honduras entre los mejores cuatro equipos de la Concacaf después de tantos años", se felicitó.

El Impact, por su parte, afrontaba el choque con numerosas ausencias en su once habitual, entre ellos el delantero argentino Maximiliano Urruti, y tras una reciente cuarentena a su regreso a Canadá tras ser eliminados en los playoffs de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

"Merecimos ganar, pero no marcamos el segundo gol", lamentó Henry. "Estoy muy orgulloso de mi equipo (...) Nos faltaban jugadores, no entrenamos por 14 días y hoy ganamos un partido a un equipo que hacía mucho que no perdía".

Montreal rozó el 2-0, que les hubiera dado el pase, en el 90+2 cuando un error de la zaga hondureña dejó solo dentro del área al defensa francés Rudy Camacho, que remató flojo de cabeza a las manos del arquero.

La eliminación supone una nueva decepción para el Impact de Henry, quien cumple su primera temporada en el banquillo canadiense, después de caer en los octavos de final del torneo 'MLS is Back' y en el repechaje para entrar a los playoffs de la temporada ante New England Revolution.

El ganador de la Liga de Campeones de Concacaf obtendrá el boleto regional para la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA de Catar en 2021.

Programa de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf (resultados de partido de ida entre paréntesis cuando corresponda):

Martes 15 de diciembre:

CD Olimpia (HON) vs Montreal Impact (CAN) 0-1 (2-1)

Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (USA) 4-0 (1-0)

Miércoles 16 de diciembre:

Atlanta United (USA) vs Club America (MEX) (0-3) 20H00 locales (01H00 GMT del jueves)

Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX) - 22H30 (03H30 GMT)

