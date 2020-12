Sol avanza por segundo día, se acerca a promedio móvil: Perú FX

(Bloomberg) -- El sol peruano se fortaleció por segunda sesión, acercándose a su promedio móvil a 100 días, a medida que el dólar extendió sus pérdidas y los precios del cobre subieron.

El sol avanzó 0,08% a 3,5840 por dólar, mientras que el Bloomberg Dollar Spot Index cayó por tercera sesión al nivel más bajo desde abril de 2018.

El promedio móvil a 100 días en 3,5801 sigue siendo una barrera para el sol a corto plazo, debido a que la moneda se ha mantenido más débil que su promedio móvil desde junio de 2020. En tanto, la volatilidad histórica a un mes del sol cae por séptimo día a 3,6249%, la más baja desde el 23 de enero.

No se esperan datos locales hasta fin de año, lo que deja a la moneda peruana vulnerable a las variaciones externas de los precios.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente)

