Rock in Río anuncia a Iron Maiden y Megadeth para su edición de 2021

Río de Janeiro, 15 dic (EFE).- Los organizadores de Rock in Río anunciaron este martes la presencia de las bandas Iron Maiden y Megadeth para su edición de 2021, que se celebrará previsiblemente entre los meses de septiembre y octubre.

Otras de las grandes atracciones para el día dedicado al metal serán Sepultura, que realizará un espectáculo junto con la Orquesta Sinfónica Brasileña, y el grupo estadounidense Dream Theater, que comparecerá por primera en el festival.

La próxima edición de Rock in Río tendrá un total de siete noches de conciertos que se repartirán entre los días 24, 25, 26 y 30 de septiembre, y 1, 2 y 3 de octubre del próximo año. La jornada dedicada al metal será la primera, el 24 de septiembre, según señalaron los organizadores en sus redes sociales.

El considerado como mayor evento musical y de entretenimiento del mundo volverá, de esta manera, por octava vez a Río de Janeiro tras la edición de 2019.

Para ese año se anunció igualmente la actuación de Megadeth, que finalmente se tuvo que cancelar después de que a su líder, Dave Mustaine, se le detectara un cáncer en la lengua del que ya se ha recuperado.

La venta de entradas empezará de forma anticipada el 9 de marzo de 2021 por Internet.

Los organizadores esperan que para septiembre la pandemia del nuevo coronavirus esté más controlada en Brasil, que es uno de los países más castigados por la covid-19 y hasta este martes acumulaba casi 7 millones de contagios y cerca de 183.000 fallecidos.

Rock in Rio ha ofrecido, en 35 años de vida y 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales de las que han disfrutado unos 10,2 millones de espectadores.

En su edición del año pasado en Río de Janeiro, también con siete noches de conciertos, contó con grandes artistas y agrupaciones como Bon Jovi, Drake, Weezer, Goo Goo Dolls, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, que repetirá en 2021, Scorpions, Black Eyed Peas y Pink, entre otros.